Xiaomi představuje vylepšený Human Sensor Pro s pokročilými funkcemi detekce

Nový model nabízí precizní sledování pohybu a možnost definice až 12 zón

Zařízení je nabízeno v crowdfundingové kampani, zatím pouze v Číně

Xiaomi opět dokazuje, že chce mít prsty v každém koutu chytré domácnosti. Tentokrát přichází s vylepšenou verzí svého lidského senzoru, který nese příznačný název Human Sensor Pro. A jak už to tak u Xiaomi bývá, nejdříve si to střihne přes crowdfundingovou kampaň na platformě Youpin.

Co tedy tento nový „hlídač lidí“ umí? Oproti svému předchůdci narostl do velikosti a dostal pořádný technologický upgrade. Srdcem zařízení je mmWave radar, který v reálném čase mapuje pohyb osob v místnosti. Zní to trochu jako z nějakého špionážního filmu, ale ve skutečnosti jde o užitečného pomocníka pro automatizaci domácnosti. Něco podobného na našem trhu představila i Aqara – senzor přítomnosti FP2 jsme pro vás před nějakým časem dokonce recenzovali.

Xiaomi se chlubí, že Human Sensor Pro zvládne sledovat až tři objekty současně a to v úhlu 110 stupňů. Dosah pak činí až 7 metrů pro pohybující se osoby a 4 metry pro statické. Zajímavou funkcí je možnost definovat až 12 zón bez vzájemného rušení. Můžete si nastavit scénáře pro různé části místnosti – třeba když někdo vstoupí do kuchyně, automaticky se rozsvítí světla nad linkou.

Celé to zní lákavě, ale má to jeden háček – na rozdíl od předchozí verze, která vydržela na baterii až 3 roky, tento nový model vyžaduje trvalé napájení. Takže při instalaci budete muset řešit i umístění kabelu.

Co se týče ceny, Xiaomi láká na zvýhodněnou cenu 349 juanů (v přepočtu asi 1100 Kč) v rámci crowdfundingové kampaně. Po jejím skončení poskočí na 399 juanů. Jestli se dostane i na náš trh, zatím není jasné.

Využili byste doma tento senzor?

Zdroj: gizmochina.com