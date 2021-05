Firma Xiaomi právě oficiálně představila svá nejnovější (a nejdražší) TWS sluchátka FlipBuds Pro. Jedná se o vůbec první ANC bezdrátová sluchátka od čínského giganta, která přicházejí s 11mm měniči a speciálním zvukovým čipem od Qualcommu. Na první pohled byste si je možná spletli s AirPods Pro.

Xiaomi FlipBuds Pro oficiálně

Sluchátka dokáží ztlumit okolní zvuk až do hranice 40 dB, což Xiaomi přirovnává ke hluku v knihovně. Sluchátka disponují třemi mikrofony – jeden je určený pro zaznamenávání hlasu během audio hovorů, druhý poslouchá vnější hluk a třetí se stará o to, aby rozpoznával hlas od ostatního okolního hluku. To vše dává dohromady čip Bluetooth QCC515, který poslouchá a následně filtruje okolní zvuky.

Nechybí ani technologie Bluetooth 5.2, díky kterému sluchátka podporují aptX Adaptive Dynamic Codec Protocol. Xiaomi FlipBuds Pro nabízí režim nízké latence pro telefony Mi Mix Fold, Mi 11 série, Mi 10 série, Redmi K40 série, Remdi K30 série nebo Redmi Note 9 Pro. Kapacita baterie není z oficiálního webu zcela zřejmá, ovšem firma uvádí 7 hodin poslechu na jedno nabití, se zapnutým ANC pak 5 hodin. S pouzdrem pak můžete poslouchat celkově 28 hodin. Navíc podporuje bezdrátové nabíjení, což jistě potěší. Sluchátka jsou zatím dostupná pouze v Číně a to za cenu 799 CNY, což je v přepočtu asi 2 600 korun bez daně.

Jak se vám sluchátka líbí?