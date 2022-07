To, že se Xiaomi hodlá angažovat na trhu s elektrickými vozy asi není žádné velké tajemství. Pár dní zpět u nás vyšel článek, ve kterém je dokonce zachycen na reálné fotografii a nyní už je jasné, že první prototyp nám čínská firma ukáže již v srpnu.

Xiaomi ukáže prototyp už za pár dní

Xiaomi mimochodem také potvrdilo, že hodlá do tohoto segmentu investovat 10 miliard amerických dolarů během příštích několika let. Vůz, který pro Xiaomi navrhla firma HVST Automobile Design má Lei Jun představit během několika následujících týdnů. Samozřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než se dostane do velkovýroby a k prvním majitelům.

Minimálně dva roky se totiž teď bude testovat. Na druhou stranu se dá čekat, že bude čínská firma na elektromobil lákat v nejrůznějších PR kampaních, takže se o něm dovíme ještě hromadu dalších informací.

Koupili byste si auto od Xiaomi?

Zdroj: GSMArena