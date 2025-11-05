Tahle koloběžka Xiaomi má dojezd až 60 km a 12" pneumatiky. Teď ji koupíte v pěkné akci Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Electric Scooter 5 Plus klesla na historické minimum 11 780 Kč Koloběžka nabízí dojezd 60 km a nosnost 120 kg Vyniká 12" pneumatikami a dvojitým odpružením vpředu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o pořízení elektrické koloběžky, máme pro vás jeden tip na zajímavou akci. Xiaomi Electric Scooter 5 Plus, která se na českém trhu objevila letos, nyní klesla na historické minimum. V akci ji seženete za pouhých 11 780 Kč, při uvedení přitom stála více než 13 tisíc. Větší kola pro pohodlnější jízdu Xiaomi Electric Scooter 5 Plus zaujme především 12palcovými bezdušovými pneumatikami, které si poradí s nerovnostmi terénu výrazně lépe než menší kola běžných koloběžek. V kombinaci s dvojitým pružinovým odpružením vpředu se zdvihem až 30 mm nabízí komfortní jízdu i na hrbolatějších cestách. Koloběžka zvládá stoupání až do sklonu 20 %. Motor s nominálním výkonem 400 W (špičkově až 900 W) pohání koloběžku rychlostí až 25 km/h. K dispozici jsou tři jízdní režimy – na úrovni chůze (6 km/h), standardní (15 km/h) a sportovní s maximální rychlostí. Pro bezpečnost v kluzkých podmínkách výrobce integroval systém TCS, který elektronicky kontroluje prokluzy kola. CHCI KOLOBĚŽKU V AKCI Dojezd 60 km bez dobíjení Baterie s kapacitou 10,2 Ah podle výrobce zajišťuje dojezd až 60 kilometrů na jedno nabití. Reálná hodnota samozřejmě závisí na hmotnosti jezdce, terénu a zvoleném režimu jízdy. Inteligentní systém správy baterie BMS chrání akumulátor před přebitím, přehřátím a zkratem pomocí šesti ochranných mechanismů. Konstrukce z karbonové oceli unese jezdce až do hmotnosti 120 kg. Oproti základnímu modelu Scooter 5 dostala verze Plus vyšší řídítka a širší nášlapnou plochu, což ocení především vyšší postavy. Celá koloběžka má krytí IPX5 proti stříkající vodě, samotný bateriový modul dokonce IPX6. Chytrá světla a propojení s mobilem Přední LED světlo s dosahem 10 metrů se automaticky aktivuje za snížené viditelnosti díky integrovanému světelnému senzoru. Zadní světlo při brzdění zvýší intenzitu, aby upozornilo ostatní účastníky provozu. O bezpečné zastavení se stará kombinace bubnové brzdy vpředu a elektronické E-ABS brzdy vzadu. KOUPIT ELECTRIC SCOOTER 5 PLUS Koloběžku lze propojit s aplikací Xiaomi Home, kde najdete údaje o zbývajícím dojezdu, stavu baterie a historii jízd. Přes aplikaci lze také aktivovat zámek motoru, nastavit automatické rozsvěcování světel nebo zapnout asistovaný režim. Praktická je i možnost vyhledání koloběžky přes Bluetooth. Skládací mechanismus umožňuje složení koloběžky ve třech jednoduchých krocích. Xiaomi nabízí jako volitelné příslušenství také sedátko, které z koloběžky udělá pohodlnější dopravní prostředek pro delší trasy. Jakou máte zkušenost s koloběžkami Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko elektrokoloběžka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024