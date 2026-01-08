Obří chytrou fritézu Xiaomi nyní koupíte v Česku. Má dva koše nad sebou a dá se ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L s dvoupatrovou konstrukcí dorazila na český trh za 3 499 Kč Fritéza se propojí s aplikací Xiaomi Home a nabídne přes 100 cloudových receptů i 24hodinové plánování Vertikální uspořádání košů ušetří spoustu místa na lince a umožní přípravu čtyř pokrmů najednou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Začátkem října jsme vás informovali o tehdy čerstvě představené horkovzdušné fritéze Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L, která se od většiny standardních modelů liší vertikálním uspořádáním dvou košů nad sebou. Nyní novinka dorazila i do Česka a zájemci si ji mohou pořídit od 3 499 Kč. Zaujme i chytrými funkcemi. Chytré funkce díky propojení s telefonem Dva koše nad sebou místo vedle sebe Synchronizace košů a 14 přednastavených režimů Pro koho je dvoupatrová fritéza vhodná? Chytré funkce díky propojení s telefonem Po připojení k aplikaci Xiaomi Home se fritéza promění v chytrého kuchařského pomocníka. V cloudu najdete přes 100 receptů rozdělených do kategorií, které automaticky nastaví správnou teplotu a čas přípravy. Nemusíte tedy experimentovat s nastavením – stačí vybrat recept a nechat fritézu pracovat. Praktickou funkcí je 24hodinové plánování, díky němuž můžete fritézu naprogramovat, aby začala vařit v určený čas. Po dokončení přípravy automaticky aktivuje režim Keep Warm, který udrží jídlo teplé dalších 30 minut. Oceníte to například, když se z práce vracíte v různou dobu. Xiaomi myslelo i na hygienu. Režim sušení po vaření odstraní zbylou vlhkost z vnitřního prostoru a zabrání množení bakterií. Fritéza vás také zvukem a světelnou signalizací upozorní, kdy je potřeba jídlo otočit. Dva koše nad sebou místo vedle sebe Zatímco většina dvouzónových fritéz umisťuje koše vedle sebe, Xiaomi zvolilo vertikální uspořádání. Tím ušetříte spoustu místa na pracovní desce. Celková kapacita 12 litrů rozdělená mezi horní a spodní koš pojme například celé kuře, kilogram hranolek nebo až deset kuřecích stehýnek. KOUPIT NOVOU FRITÉZU XIAOMI Každý koš má vlastní mřížku, takže můžete současně připravovat až čtyři různé pokrmy – například steak s přílohou v horním koši a zeleninu s pečivem ve spodním. Výkon 2 800 W a 360° cirkulace horkého vzduchu zajistí rychlé a rovnoměrné propečení s křupavou kůrkou. Synchronizace košů a 14 přednastavených režimů Pokud vaříte stejné jídlo v obou patrech, stačí nastavit teplotu a čas jednou. Pro přípravu různých pokrmů použijete tlačítko SYNC – nastavíte každý koš zvlášť a fritéza zajistí, že budou oba hotové současně. To oceníte při přípravě kompletního oběda, kdy chcete mít maso i přílohy na stole ve stejný moment. K dispozici je 14 přednastavených programů pro nejběžnější pokrmy jako hranolky, steak, zeleninu, pizzu nebo dort. Teplotní rozsah 40–230 °C umožňuje nejen smažení a pečení, ale také kynutí těsta při 40 °C nebo sušení ovoce při 60 °C. Ovládání usnadňuje barevný HD displej, který přehledně zobrazuje stav obou košů. Pro koho je dvoupatrová fritéza vhodná? Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L najde uplatnění především ve vícečlenných domácnostech, kde oceníte možnost připravit kompletní jídlo najednou. Vertikální konstrukce zaujme majitele menších kuchyní, kteří nemají prostor pro širokou dvouzónovou fritézu. Možnost propojení s telefonem pak zaujme hlavně nadšence do technologií. A pokud máte doma myčku, oceníte, že koše fritézy nepoškodí a ušetříte tak čas, který byste jinak museli věnovat do jejich ručního umývání. Pořídili byste si dvoupatrovou fritézu od Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost Horkovzdušná fritéza Xiaomi vaření Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025