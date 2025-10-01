Skvělá do každé kuchyně: Nová horkovzdušná fritéza Xiaomi má dvě patra a propojíte ji s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo chytrou horkovzdušnou fritézu s dvoupodlažní konstrukcí a 12L kapacitou Zařízení dokáže připravit až čtyři pokrmy najednou díky dvěma nezávislým košům a mřížkám Smart funkce zahrnují připojení k aplikaci Xiaomi Home, 24hodinové plánování a přes 100 receptů v cloudu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje svou nabídku chytrých kuchyňských spotřebičů o netradiční horkovzdušnou fritézu Smart Double Stack Air Fryer 12L. Novinka se od konkurence liší především vertikálním uspořádáním dvou košů, které ušetří místo na lince a přitom umožní přípravu kompletního menu pro celou rodinu. Díky propojení s mobilní aplikací Xiaomi Home navíc získáte přístup ke cloudovým receptům a možnost naplánovat vaření dopředu. Dva koše nad sebou místo vedle sebe Zatímco většina dvouzónových fritéz umisťuje koše vedle sebe, Xiaomi zvolilo vertikální uspořádání. Podle výrobce tím ušetříte 35 % prostoru na pracovní desce oproti modelu Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L. Celková kapacita 12 litrů rozdělená mezi horní a spodní koš pojme například celé kuře, kilogram hranolek nebo až deset kuřecích stehýnek. Každý koš má navíc vlastní mřížku, takže můžete současně připravovat až čtyři různé pokrmy – například steak s přílohou v horním koši a zeleninu s pečivem ve spodním. Díky výkonu 2800 W a cirkulaci horkého vzduchu o 360° má fritéza podle Xiaomi o 71 % vyšší účinnost než běžná trouba. Chytré funkce pro pohodlné vaření Po připojení k aplikaci Xiaomi Home se fritéza promění v chytrého kuchařského pomocníka. V cloudu najdete přes 100 receptů rozdělených do kategorií, které automaticky nastaví správnou teplotu a čas. Nechybí ani 24hodinové plánování – fritézu můžete naprogramovat, aby začala vařit v určený čas a po dokončení udržovala jídlo teplé dalších 30 minut. Zajímavou funkcí je režim sušení, který po vaření odstraní zbylou vlhkost z vnitřního prostoru a zabrání množení bakterií. Fritéza vás také zvukem a světelnou signalizací upozorní, kdy je potřeba jídlo otočit, takže nemusíte hlídat každý krok přípravy. Synchronizace košů pro současné dovaření Praktickou funkcí je synchronizace obou košů. Pokud vaříte stejné jídlo v obou patrech, stačí nastavit teplotu a čas jednou. Pro přípravu různých pokrmů použijete tlačítko SYNC – nastavíte každý koš zvlášť a fritéza zajistí, že budou oba hotové současně. To oceníte například při přípravě nedělního oběda, kdy chcete mít maso i přílohy hotové ve stejný moment. Ovládání usnadňuje barevný HD displej, který přehledně zobrazuje stav obou košů. K dispozici je také 14 přednastavených programů pro nejběžnější pokrmy jako hranolky, steak, zeleninu, pizzu nebo dort. Teplotní rozsah 40–230 °C umožňuje nejen smažení a pečení, ale také kynutí těsta při 40 °C nebo sušení ovoce při 60 °C. Pro koho je dvojpatrová fritéza vhodná? Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L najde uplatnění především ve vícečlenných domácnostech, kde oceníte možnost připravit kompletní jídlo najednou. Vertikální konstrukce zaujme majitele menších kuchyní, kteří nemají prostor pro širokou dvouzónovou fritézu. Zařízení potěší i experimentátory v kuchyni díky cloudovým receptům a širokému teplotnímu rozsahu. Antiadhezní povrch s certifikací pro styk s potravinami a možnost mytí příslušenství v myčce zase ocení ti, kdo nechtějí trávit čas úklidem. Vyjímatelné koše se navíc při otevření automaticky vypnou, což zvyšuje bezpečnost při doplňování ingrediencí. Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani dostupnost Smart Double Stack Air Fryer 12L na globálních trzích. Vzhledem k tomu, že se novinka objevila na mezinárodním webu výrobce, lze očekávat její příchod na pulty obchodů v následujících měsících. Zaujala vás dvoupatrová fritéza od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Horkovzdušná fritéza Xiaomi vaření Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024