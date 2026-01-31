Xiaomi představuje lákavou sadu reproduktorů k PC. Součástí je bezdrátový subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo sadu Desktop Speaker Pro Set s hlavním reproduktorem a bezdrátovým subwooferem Hlavní reproduktor disponuje čtyřměničovým uspořádáním a 53° náklonem pro optimální poslech u stolu Sada nabízí pět zvukových režimů, šest světelných efektů a podporu Bluetooth 5.3 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje své portfolio audio produktů o zajímavou novinku pro ty, kteří tráví hodně času u počítače a potrpí si na kvalitní zvuk. Na globálním webu výrobce se objevila sada Xiaomi Desktop Speaker Pro Set, která v Číně debutovala pod označením Redmi Computer Speaker 2 Pro Set. Kombinace hlavního reproduktoru s bezdrátovým subwooferem má nabídnout propracovaný zvukový zážitek i RGB atmosféru na pracovním stole. Čtyři měniče a nakloněný design Hlavní reproduktor spoléhá na horizontální čtyřměničové uspořádání, které tvoří dva 10W oválné měniče doplněné o dvojici pasivních radiátorů. Xiaomi vsadilo na netradiční 53° náklon směrem nahoru, který má lépe odpovídat přirozené poloze uší při sezení u stolu. Zvuk tak údajně působí prostorněji a rovnoměrněji se šíří po místnosti. Bezdrátový subwoofer obsahuje 96mm long-throw driver s laděným basreflex portem, díky čemuž zvládne basy až do frekvence 60 Hz. S hlavním reproduktorem komunikuje prostřednictvím 2,4GHz bezdrátového spojení s nízkou latencí, takže by nemělo docházet k nežádoucímu zpoždění. Subwoofer má vlastní napájení a automaticky synchronizuje hlasitost i zvukové efekty s hlavní jednotkou. Pět zvukových režimů pro různé situace O zpracování zvuku se stará DSP procesor, který nabízí pět přednastavených ekvalizérů. Režim Music cílí na věrnou reprodukci hudby, Bass zvýrazňuje nízké frekvence, Vocals zase zpřesňuje lidský hlas pro audioknížky či videohovory. Hráči ocení režim Game s důrazem na prostorovou orientaci ve hrách, zatímco Movie má poskytnout širší stereo obraz při sledování filmů. RGB podsvícení s šesti efekty Hlavní reproduktor ukrývá 24 RGB LED diod, subwoofer pak dalších pět. K dispozici je šest světelných efektů včetně novinek jako Starlight twinkle nebo vylepšených verzí Party 2.0, Rainbow 2.0, Aurora 2.0, Fireplace 2.0 a Colour breath 2.0. Podsvícení reaguje na hudbu a lze ho ovládat společně se zvukovými režimy. Tři způsoby připojení a vestavěný mikrofon Sada podporuje připojení přes USB, Bluetooth 5.3 nebo AUX, takže ji propojíte s počítačem, telefonem i tabletem. Součástí je vestavěný mikrofon s technologií AEC (potlačení ozvěny), který poslouží při videohovorech. Na zadní straně najdete také 3,5mm vstup pro externí mikrofon, což ocení streameři nebo podcasteři. Ovládání zajišťuje multifunkční kolečko na boku hlavního reproduktoru doplněné o dvě tlačítka nahoře. Pro pokročilejší nastavení zvuku i osvětlení slouží aplikace Xiaomi C-HUB dostupná pro Windows i macOS. Kdy dorazí k nám? Xiaomi zatím neprozradilo cenu ani konkrétní termín dostupnosti pro evropské trhy. Vzhledem k tomu, že se produkt objevil na globálním webu, dá se očekávat postupné rozšíření do dalších zemí. V Číně se sada prodává za přibližně 1 500 korun v přepočtu, u nás by tedy mohla vyjít na něco mezi dvěma a třemi tisíci. Pořídili byste si takovou reproduktorovou sadu na stůl? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář reproduktor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024