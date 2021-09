Robo pes Xiaomi CyberDog bude vystavený v prodejnách

Poté, co čínská společnost Xiaomi oficiálně ukázala svého robotického psa jménem CyberDog, strhl se pochopitelně o tohoto mechanického “společníka” velký zájem. Stroj, který je konkurentem slavnějšímu Spotovi od Boston Dynamics, se má skutečně začít masivně prodávat, nicméně zatím se jen ukazuje. Zájemci o bezprostřední prohlídku už nyní znají i čas a místa. Firma se rozhodla jej vzít mezi 3. a 26. zářím na ukázky v prodejnách. Než začnete jásat, musíme vás upozornit, že to platí pro Xiaomi obchody v Číně.

Novinka dle očekávání poutá velkou pozornost a nejeden fanoušek moderních technologií by jej chtěl vidět na vlastní oči. Poštěstí se to čínským zákazníkům a zvědavcům ve stovce tamních vybraných prodejen. Xiaomi CyberDog, jenž je schopný plně autonomního pohybu (a podle různých fantazií i efektivního boje), by se měl v zatím neznámém termínu začít prodávat za 10 tisíc yuanů, tedy asi 33 tisíc korun. To je více než o polovinu menší částka, než kterou ke svému robo psovi uvádí Boston Dynamics. Bude zajímavé sledovat, jak moc (a jestli vůbec) se tyto dvě firmy budou přetahovat o běžné zákazníky.

Chtěli byste takového společníka domů?

Zdroj: gizmochina