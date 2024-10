Xiaomi má patent na chytrý prsten přizpůsobující se velikosti prstu

Je pravděpodobné, že jeho chytré prsteny sednou každému

Automatické přizpůsobení velikosti pomůže třeba i při otoku

Chytré prsteny jsou fascinující technologickou vychytávkou. Ale mají jednu velkou nevýhodu – nemusí svému nositeli dobře sednout. Nejsou jako chytré hodinky nebo fitness náramky, které si s pomocí řemínku nastavíte přesně podle velikosti své ruky. Chytrý prsten si nepřizpůsobíte, musíte zkrátka koupit správnou velikost. Nebo možná ne?

Čínská společnost Xiaomi si nechala patentovat technologii pro automatické přizpůsobení velikosti prstenu. Což znamená, že si koupíte chytrý prsten, nasadíte ho na prst a ten k němu za chvíli dokonale přilne. A nebude ani tlačit ani padat.

Skvělé je to nejen proto, že takový prsten může být zcela univerzální a sednout každému. Ale oceníte to i ve chvíli, kdy vám třeba oteče prst nebo výrazně zhubnete – a běžný chytrý prsten by rázem začal tlačit nebo by naopak sklouzával. Může tak jít doslova o revoluci ve světě chytrých prstenů. Alespoň těch od Xiaomi.

Nové funkce

Už v dubnu Xiaomi zaujalo svým novým chytrým prstenem, který je velmi levný a přitom má spoustu zajímavých funkcí. Do budoucna chce ale množství funkcí i jejich pestrost ještě navýšit.

V plánovaných modelech od Xiaomi nemají chybět akcelerometr, gyroskop, optický snímač tepové frekvence nebo senzory okolní teploty. Spekuluje se také o plánech na propojení s Wi-Fi a možnosti NFC plateb. Kromě toho by společnost ráda prsteny vyráběla tak, aby podporovaly mobilní sítě a nebyly závislé na připojení k internetu.

Pro sledování polohy by zase mohla posloužit technologie UWB, která může do budoucna pomáhat i s ovládáním chytré domácnosti prostřednictvím chytrého prstenu.

Ocenili byste chytrý prsten s přizpůsobením velikosti?

Zdroje: Neowin, PhoneArena, Xiaomitime