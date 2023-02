Chcete bobky v mobilu? Xiaomi uvedlo chytrý kočičí záchod

Čínská společnost Xiaomi opakovaně dokazuje, že v oblasti domácí elektroniky jí není cizí téměř žádné téma nebo problém, který by se dal nějak zautomatizovat. Ačkoli tak na domácím trhu často činí pod jinými značkami a ve spolupráci s jinými výrobci, paleta je stále pestřejší. Do nabídky aktuálně přibyl například chytrý kočičí záchod. Ano, skutečně toaleta pro kočky, která má určité smart prvky. A to i díky připojení k mobilní aplikaci.

Xiaowan Intelligent Automatic Cat Litter Box, jak zní celý název produktu, se údajně dokáže postarat o automatické filtrování a čištění záchodu až na dobu dvou týdnů. Využívá k tomu otočný systém s hřebeny, které jsou schopné efektivně oddělovat potřísněné stelivo od čistého. Zařízení přitom podporuje celou řadu steliv a minimálně v Číně to platí pro 90 % druhů.

Aby nedošlo k žádnému zranění zvířete či člověka, má přístroj několik ochranných prvků včetně infračerveného senzoru. Možnost nečistit záchod po zmíněnou dobu 14 dní zajišťuje hlavně spodní velká odpadní nádoba o objemu 8,6 litru. Díky aktivní aplikaci deodorantu je přitom postaráno i o nepříjemný zápach.

Zajímavé pak je, když se Xiaowan Intelligent Automatic Cat Litter Box připojí k mobilu prostřednictvím aplikace Mijia. Uživatelé mohou zaznamenávat tělesné údaje až u pěti koček, přizpůsobit si exkluzivní zdravotní zprávu pro každou z nich, včas odhalovat abnormální údaje a také varovat a účinně předvídat riziko zadržování moči u koček. Novinka je v tuto chvíli v prodeji na čínském serveru JD.com za 1 499 yuanů, v běžném přepočtu tedy asi za 4 900 Kč.

