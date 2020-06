Tohle by prý mohly být první Xiaomi hodinky pro celosvětový trh

Čínská společnost Xiaomi je proslulá hlavně telefony. Značka se ale začala úspěšně profilovat i v dalších segmentech chytré elektroniky a dnes si ji kdekdo spojí třeba i s kartáčky na zuby nebo žárovkami. U spousty produktů je to ovšem tak, že populární firma zastřešuje jejich vývoj a prodej, nicméně její značka na nich není. Příkladem jsou například věci ze série Mijia vyráběné velkým množstvím jiných společností. A nebo hodinky, které jsou obecně vnímány jako dílo Xiaomi, nicméně je vyrábí partnerská firma Huami (Amazfit série). Tyto zvyklosti se v čínské firmě rozhodli vloni změnit a představili hodinky přímo s názvem Mi Watch, které mají společnost oficiálně reprezentovat. Následně se začaly prodávat i Mi Watch Color. U obou těchto zařízení ale platí, že nikdy nevyrazila do světa mimo hranice Číny. I to se ale podle všeho brzy změní. Objevily se indicie, že Xiaomi chystá vlastní chytré hodinky, které budou určené pro globální trh.

Jisté je, že nějaké hodinky se chystají. Objevily se totiž mezi podporovanými zařízeními v Mi Watch aplikaci. Jejich název je Mi Watch Revolve. Silueta z náhledu i další spekulace naznačují, že půjde o celosvětovou verzi již prodávaných Mi Watch Color. Tedy hodinek s kulatým tělem i displejem a pravděpodobně i vlastním operačním systémem. V Číně stojí v přepočtu cca 2 700 korun. Původně oznámené Mi Watch jsou naopak obdélníkové a běží na Wear OS od Googlu. Možná už brzy uvidíme, co tyto Xiaomi chytré hodinky nabídnou, a zda půjde skutečně o globální model. Teoreticky bychom se jejich představení mohli dočkat už v červenci, na který se chystá i celosvětová prezentace náramku Mi Band 5. Když už je řeč o náramcích, tak v aplikaci se objevil také model Mi Band 4C, což má být údajně přejmenovaný Redmi Band. Xiaomi nám v těch názvech dělá poslední dobou pěkný zmatek, co?

Uvítali byste Wear OS v levných Xiaomi hodinkách?

Zdroj: XDA