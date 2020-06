Přehled k Xiaomi Mi Band 5: Co zatím víme o jeho globálním představení?

Před několika málo dny jsme se dočkali oficiálního představení nového Mi Band náramku od Xiaomi. Pátá generace tohoto populárního kousku nositelné elektroniky se však zatím ukázala jen v čistě čínské verzi pro tamní trh. Jak bývá u Xiaomi i dalších značek zvykem, bude následovat i představení celosvětové. Za normálních okolností by to bylo někde v Evropském velkoměstě s velkou pompou a spoustou lidí, v současnosti se ale musíme už poněkolikáté spokojit s online prezentací. Xiaomi před pár hodinami vzkázalo na globálním Twitter účtu, že “se uvidíme příští měsíc”. Přesné datum tedy zatím nemáme, ale víme, že globální představení náramku Xiaomi Mi Smart Band 5 proběhne v někdy červenci.

How soon? Sooner than you expect🔥🔥🔥 #MiSmartBand5 pic.twitter.com/j1Gwyp5LsW

— Xiaomi (@Xiaomi) June 11, 2020