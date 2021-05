Nabídka pořádných Android tabletů poměrně skomírá a v podstatě jedinými solidními volbami jsou buď Samsung nebo Huawei. To by se ale mělo brzy změnit, jelikož Xiaomi chystá hned tři prémiové tablety. Zjistilo se to přímo v kódech systému MIUI 12.5.

Xiaomi chystá tři prémiové tablety

Leaker kacskrz díky zdrojovým kódům systému MIUI 12.5 odhalil, že čínský gigant pracuje na minimálně třech lepších tabletech. Můžeme vidět také skryté navigační menu uzpůsobené pro tablety. V kódech se zmiňují zařízení nabu, enuma a elish. Kacskrz dále sdělil, že označení zařízení enuma končí K81, zatímco u elish je to K81A. Mohlo by se tak jednat o různé varianty toho stejného tabletu. První zmiňovaný nabu prý podporuje hlasové volání, takže lze počítat také s LTE či 5G konektivitou.

Všechny tři tablety mají údajně nabídnout IPS LCD panel o rozlišení 2560 x 1600 pixelů, 120 Hz obnovovací frekvencí a poměrem stran 16:10. Jeden z úniků tvrdí, že zařízení s označením nabu bude disponovat úhlopříčkou o velikost 10,97 palce. Pohánět jej má navíc čipset Qualcomm sm8150, což je jeden z čipsetů Snapdragon 855, 855 Plus nebo 860. Dvě další zařízení má pak pohánět sm8250, což je buď Snapdragon 865, 865 Plus nebo 870.

Koupili byste si dnes prémiový tablet?