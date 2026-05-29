Xiaomi Buds 6 dorazily do Česka. Lákají na bezztrátový zvuk, lepší ANC a podporu Apple Find My Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi začalo v Česku oficiálně prodávat bezdrátová sluchátka Buds 6 s cenou 2 699 Kč Novinka sází na 11mm měnič s pozlacenou membránou, kodek aptX Lossless a ladění od Harmanu Polouzavřená pecková konstrukce bez silikonových špuntů nemusí každému uživateli vyhovovat Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi Buds 6 se koncem minulého roku dostala na čínský trh a nyní se po několikaměsíčním čekání dočkáváme také v Česku. Bezdrátová sluchátka s peckovou konstrukcí stojí 2 699 Kč a kromě vylepšeného potlačení hluku přinášejí také bezztrátový zvuk, ladění od Harmanu a podporu technologie Apple Find My. Pecková konstrukce, která sedí jen někomu Bezeztrátové audio a ladění od Harmanu ANC, hovory a odolnost Chytré funkce, které u konkurence často nenajdete Cena, barvy a pro koho jsou Buds 6 vhodné Pecková konstrukce, která sedí jen někomu Xiaomi u Buds 6 vsadilo na polouzavřenou peckovou konstrukci, která se nesnaží zalehnout zvukovod silikonovým špuntem. Sluchátka tedy spočívají v boltci podobně jako klasické Apple EarPods. Výrobce ergonomii oproti předchůdci doladil. Nožičky jsou o 12 procent štíhlejší, ústí pro výstup zvuku o 11,3 procenta tenčí a plocha doteku s uchem se naopak zvětšila o 8,8 procenta, díky čemuž má tlak na ucho být rovnoměrnější. Každé sluchátko váží pouhých 4,4 g. Pohodlí peckového provedení je ale dvousečné. Sluchátka nikomu netlačí na zvukovod, takže při delším poslechu uši neunaví. Na druhou stranu pasivně neodhlučňují, takže okolní hluk doléhá k uchu i při zapnutém aktivním potlačení. Lidé, kterým tato konstrukce historicky nedržela v uších nebo jim z nich vypadávala, by si měli novinku před koupí raději osahat na prodejně. CHCI XIAOMI BUDS 6 Bezeztrátové audio a ladění od Harmanu Hlavním lákadlem ze zvukové stránky je 11mm dynamický měnič s trojitým magnetickým obvodem a membránou pokovenou 24karátovým zlatem. Xiaomi udává oproti modelu Buds 5 o 40 procent vyšší citlivost v basech a o 30 procent ve výškách. Frekvenční rozsah pokrývá pásmo 16 až 40 kHz a maximální amplituda dosahuje 0,5 mm, což výrobce prezentuje jako základ pro dynamičtější basové podání. Ladění zvuku připravil tým Harman Golden Ear. Buds 6 nabízejí dva přednastavené profily: Harman AudioEFX s analytičtějším, chladnějším podáním a vyšším důrazem na detail, a Harman Master mode s teplejším, plnějším basem. Dále si můžete vybírat z režimů pro zvýraznění vokálů, výšek nebo nastavit vlastní ekvalizér v aplikaci Xiaomi Earbuds. Sluchátka podporují kodek Qualcomm aptX Lossless s přenosovou rychlostí až 2,1 Mbps a 24bitovým záznamem ve vzorkování 48 kHz. Pro plné využití bezeztrátového přenosu ale potřebujete kompatibilní telefon Xiaomi nebo POCO s Bluetooth LE Audio. Mezi podporované modely patří například Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, POCO F7 Pro nebo POCO F8 Ultra. Na ostatních telefonech sluchátka spadnou na klasický kodek AAC. ANC, hovory a odolnost Aktivní potlačení hluku nabízí dva režimy intenzity, Balanced a Deep, takže uživatel zvolí míru odhlučnění podle situace. U peckové konstrukce nicméně ANC nikdy nedosáhne účinnosti špuntových sluchátek, na to je dobré pamatovat. Pro hovory Xiaomi nasadilo trojitý mikrofonní systém s AI algoritmem, který má potlačit okolní hluk až do úrovně 95 dB a zachovat srozumitelnost hlasu při větru o rychlosti až 12 m/s. Sluchátka mají certifikaci IP54, takže přečkají pot i déšť. Pouzdro samotné krytí nemá, do batohu nebo kapsy ho ale klidně vezmete. Výdrž výrobce udává na šest hodin přehrávání na jedno nabití a celkem 35 hodin s nabíjecím pouzdrem, při vypnutém ANC a hlasitosti na padesáti procentech. Hodnoty odpovídají dnešnímu standardu v dané cenovce. Chytré funkce, které u konkurence často nenajdete Buds 6 se jako první sluchátka Xiaomi integrují s vyhledávacími sítěmi Apple Find My i Google Find Hub. Pomocí jedné z těchto služeb tedy ztracené pouzdro lokalizujete přes globální síť miliard zařízení, ovšem samotná sluchátka ne. Obě služby zároveň fungovat nemůžou, mezi nimi se přepíná tovární resetem. Mezi další praktické funkce patří AI titulky pro překlad v reálném čase, vzdálené spuštění závěrky telefonu nebo vestavěné nahrávání zvuku, které spustíte třikrát klepnutím na pouzdro i se zavřeným víkem. Většina těchto vychytávek ale vyžaduje telefon s HyperOS 2 nebo novějším, takže majitelé jiných značek se k nim nedostanou. Standardem zůstává Google Fast Pair pro rychlé spárování, sdílení zvuku na dvou párech sluchátek nebo souběžné připojení ke dvěma zařízením. Cena, barvy a pro koho jsou Buds 6 vhodné Xiaomi Buds 6 se na českém trhu prodávají za 2 699 Kč ve čtyřech barvách: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray a Nebula Purple. OBJEDNAT BUDS 6 Buds 6 dávají smysl pro uživatele ekosystému Xiaomi, kteří chtějí čerpat z bezeztrátového aptX Lossless přenosu, AI titulků a chytrých funkcí HyperOS. Stejně tak je ocení posluchači, kterým peckové konstrukce historicky vyhovují a baví je delší poslech bez tlaku špuntu v uchu. V dané cenové třídě navíc dostávají solidní zvukové ladění od Harmanu a podporu hledání přes Find My a Find Hub. Naopak komu pecková konstrukce nikdy nesedla, ten by měl sáhnout po klasických špuntových modelech s lepším pasivním odhlučněním. Také lidé, kteří sluchátka chtějí především pro sport nebo cestování metrem, najdou jinde modely, které drží pevněji a víc odstíní okolní hluk. Pro ně budou Buds 6 kompromisem. Co říkáte na nová Xiaomi Buds 6 a jejich peckovou konstrukci? Zdroje: Xiaomi, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka česko sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024