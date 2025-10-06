Xiaomi Buds 5 Pro v brutální akci! Cena spadla pod 3 tisíce, mají pokročilé ANC a ladění Harman Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka nabízejí unikátní systém trojitých koaxiálních měničů s duálním zesilovačem Technologie aktivního potlačení hluku až 55 dB s víceúrovňovým nastavením efektivně eliminuje okolní ruchy. Výdrž baterie dosahuje až 40 hodin poslechu při použití s nabíjecím pouzdrem. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Prémiová sluchátka Xiaomi Buds 5 Pro jsou nyní na Alze k dispozici za výrazně nižší cenu. Pokud hledáte kvalitní true wireless sluchátka s pokročilým potlačením hluku, zpozorněte – bílá varianta aktuálně stojí pouhých 2 819 Kč s kódem ALZADNY40. To je téměř o 40 % méně než původní cenovka 4 699 Kč. Sluchátka se na trh dostala začátkem letošního března, redakce Svět Androida ještě dříve exkluzivně publikovala jejich tiskové rendery. Audiofilská kvalita ve vašich uších Xiaomi Buds 5 Pro se pyšní pokročilou zvukovou technologií, kterou byste čekali spíše u mnohem dražších modelů. Trojité koaxiální měniče – dynamický, keramický a planární – zajišťují věrnou reprodukci napříč celým zvukovým spektrem. Dynamický 11mm měnič s duálními magnety se stará o mohutné basy, keramický výškový měnič přináší jemná střední pásma a planární měnič dodává křišťálově čisté výšky. Sluchátka pokrývají frekvenční rozsah 15-50 000 Hz. Duální zesilovače navíc nezávisle řídí vysokofrekvenční a nízkofrekvenční jednotky, čímž účinně snižují rušení mezi signály. Výsledkem je čistší a detailnější zvuk s výrazně lepšími basy – výrobce udává až dvojnásobně vyšší výkon v nízkých frekvencích oproti předchozí generaci. U sluchátek je možné vypíchnout i ladění Harman AudioEFX, v rámci něhož lze sluchátkům nastavit dva speciální zvukové profily. Ze zkušenosti mohu říct, že u Xiaomi OpenWear Stereo Pro, která momentálně testuji a nabízejí je rovněž, fungují výborně. Klid i v hlučném prostředí Xiaomi v těchto sluchátkách implementovalo pokročilý systém adaptivního potlačení hluku s technologií 3 MIC, který dokáže redukovat okolní hluk až o 55 dB. Systém inteligentně přizpůsobuje úroveň odhlučnění podle vašeho okolního prostředí a podmínek nošení. K dispozici máte také víceúrovňové nastavení, které umožňuje ručně vyladit hladinu potlačení hluku nebo zvolit adaptivní režim. CHCI SLUCHÁTKA XIAOMI Sluchátka využívají také pokročilý AI algoritmus pro čisté hovory i v hlučném prostředí. Technologie potlačení větru minimalizuje nežádoucí ruchy způsobené větrem až do rychlosti 15 m/s, což oceníte při telefonování venku nebo během sportovních aktivit. Dlouhá výdrž a odolnost pro aktivní životní styl S výdrží až 8 hodin na jedno nabití a celkem 40 hodin s nabíjecím pouzdrem vás tato sluchátka nenechají ve štychu ani během dlouhého dne. Technologie rychlého nabíjení navíc zajistí, že pouhých 10 minut nabíjení poskytne až 4,5 hodiny poslechu. Nabíjecí pouzdro podporuje také bezdrátové nabíjení pomocí standardu Qi, což je za mě nesmírně užitečná funkce (u svých Pixel Buds Pro 2 si ji nemohu vynachválit). Certifikace IP54 zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě, takže se nemusíte bát používat sluchátka i během sportovních aktivit nebo za deště. Ergonomický design sluchátek byl navržen tak, aby poskytoval maximální komfort i při dlouhodobém nošení. Inteligentní funkce pro náročné uživatele Xiaomi Buds 5 Pro nabízejí také několik pokročilých funkcí. Zajímavostí je zabudovaný záznam zvuku, který umožňuje nahrávat až 4 hodiny přímo ve sluchátkách nebo pouzdře. Nahrávání můžete aktivovat trojitým stisknutím tlačítka na pouzdře nebo pomocí gesta na sluchátkách. Sluchátka podporují také dimenzionální zvuk se sledováním pohybu hlavy, který vytváří pohlcující prostorový zážitek. Systém se přizpůsobí individuálním parametrům uživatele na základě zvukovodu a velikosti hlavy. Pro hráče pak potěší podpora technologie LE Audio s latencí pouhých 50 ms, která zajišťuje perfektní synchronizaci zvuku s obrazem. KOUPIT XIAOMI BUDS 5 PRO Kompatibilní telefony Xiaomi navíc mohou využít bezztrátový zvuk s přenosovou rychlostí až 2,1 Mb/s, což zaručuje audiofilskou kvalitu zvuku v rozlišení 48 kHz/24 bit. Pro koho jsou tato sluchátka ideální? Xiaomi Buds 5 Pro v bílém provedení jsou skvělou volbou pro náročné posluchače, kteří vyžadují vysokou kvalitu zvuku a pokročilé funkce, ale nechtějí utrácet za prémiové značky. Ocení je také lidé často cestující nebo pracující v hlučném prostředí díky efektivnímu potlačení hluku. Vzhledem k odolnosti proti vodě a prachu jsou vhodné i pro aktivní uživatele a sportovce. S aktuální slevou na Alze za pouhých 2 819 Kč představují Xiaomi Buds 5 Pro skvělý poměr ceny a výkonu. Pořídíte si Xiaomi Buds 5 Pro za tuto výhodnou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 