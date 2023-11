HyperOS byl představen před několika týdny, nachází se v Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro

Výrobce už testuje evropské verze HyperOS, na jejich uvolnění se moc těšíme

V těchto dnech se intenzivně diskutuje o novém přístupu výrobce k odemykání bootloaderu

O HyperOS od Xiaomi toho víme stále více, některé důležité informace ale před námi výrobce pořád ještě tají. Jen pár dní zpátky jsme si ukázali, že současná verze HyperOS je postavena na operačním systému Android 14. Poslední zprávy z oblasti odemykání bootloaderu ale nebyl zákazníky a fanoušky přijaty příliš pozitivně. Co výrobce oznámil a představuje to problém?

Xiaomi v Číně oznámilo několik novinek, které se týkají přístupu k odemykání bootloaderu. Nemíří přitom pouze na nově představený HyperOS, ale týkají se i telefonů s uživatelským rozhraním MIUI. Co všechno se mění? Mění se počet telefonů, které můžete za rok odemknout, to je ale ryze kosmetická změna, která nás nijak nezasáhne. Ta nejdůležitější zpráva je ale následující – pakliže u svého Xiaomi budete mít odemknutý bootloader, nepřijde vám na něj HyperOS. A pokud už jej v telefonu máte, nebudou vám chodit aktualizace. Zní to až děsivě, ale je situace skutečně tak hrozná?

Každá mince má dvě strany, změny v oblasti odemykání bootloaderu nehodnotím negativně. Předně opětovné zamknutí bootloaderu je u Xiaomi otázkou pár vteřin, je to jednoduchý proces. Pakliže jste bootloader odemknuli a provozujete nějakou neoficiální ROM, pak by vám aktualizace na HyperOS oficiální cestou stejně nepřišla. Nic se pro vás nemění a nadále si můžete užívat výhody neoficiálních ROM, ať už je to LineageOS 20 nebo třeba MIUIos.cz ROM, kterou spokojeně používám v Xiaomi 12X.

O HyperOS nepřijdete, bootloader můžete kdykoliv zamknout…

A pokud jste bootloader odemknuli jen ze zvědavosti, pak opětovným uzamknutím o nic nepřicházíte. Klidně si můžete bootloader zamknout, nainstalovat HyperOS a poté jej opět odemknout. Přestože nově oznámené změny působí negativně, reálný dopad bude minimální.

Bude samozřejmě záležet na konkrétním postoji Xiaomi k zákazníkům mimo Čínu, situace nakonec může být lehce odlišná a výrobce může přijít s jiným nastavením. Situace popsaná výše (mám tím na mysli opětovné zamykání a odemykání bootloaderu) u telefonů s uživatelským rozhraním MIUI navíc nemusí odpovídat budoucímu nastavení u HyperOS, ostatně nová pravidla budou v Číně aplikována i na telefony, kde běží právě původní uživatelské rozhraní od Xiaomi. Nicméně vstřícnost vůči vývojářům neoficiálních ROM a obecně ke geekům bylo něco, co Xiaomi zdobilo dlouhá léta. A nevěřím, že by se výrobce o tuto výhodu chtěl dobrovolně připravit. Už za pár měsíců budeme vědět více, zatím ale zůstaňme klidní.

Máte ve svém telefonu Xiaomi odemknutý bootloader?

Zdroj: androidauthority