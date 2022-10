Společnost Xiaomi včera odpoledne potvrdila, že už dnes, 27. října, odhalí laptop Xiaomi Book Air 13. Vedle něj objeví také očekávaná řada Redmi Note 12, která by v sobě měla zahrnovat trojici telefonů.

Xiaomi Book Air 13 by měl být velice tenký (uváděna je tloušťka 12 mm) a měl by vážit 1,2 kg, což by ho řadilo vedle nejpřenosnější laptopy na trhu. Počítat můžeme také se 13,3palcovým OLED displejem s rozlišením 2880 x 1800 pixelů a poměrem stran 16:10. Bohužel obnovovací frekvence se zastaví na 60 Hz.

K dispozici by měl být buď s Intel Core i5 či Core i7 poslední generace v kombinaci s 16 GB RAM typu LPDDR5 a 512GB úložištěm. Mezi další specifikace, které čínská firma vyzdvihla patří Wi-Fi 6E či Bluetooth 5.2. Výdrž dostane na starost 58,3Wh baterie s podporou 65W nabíjení a počítat můžeme také se čtečkou otisků prstů.

Koupili byste si notebook Xiaomi?

Zdroj: GSMArena