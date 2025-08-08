Xiaomi Bluetooth Speaker má rozumnou cenu a parádní výbavu. Proč jsem si jej oblíbil? Hlavní stránka Články Xiaomi Bluetooth Speaker je velmi povedený bezdrátový reproduktor Za 1 799 Kč nabídne vysoký výkon 40 W a pěkně zpracované tělo Příjemným bonusem je přítomnost RGB pruhu s nastavitelnými efekty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.8.2025 12:00 2 komentáře 2 S létem se pojí cestování a já jsem jednoznačně zastáncem tvrzení, že správný výběr elektroniky může zpříjemnit každý výlet či dovolenou. Pro různé scénáře se pochopitelně hodí různé typy zařízení, ale na co nedám dopustit, je Bluetooth reproduktor – jezdí se mnou prakticky všude, ať už spím v kempu, na chatě anebo jen tak někde v hamace. Xiaomi mne na poslední dvě cesty vybavilo relativně nedávno uvedeným reproduktorem Xiaomi Bluetooth Speaker, který v Česku vychází na 1 799 Kč. I přesto však nabízí překvapivě vysoký výkon 40 W nebo líbivé zpracování. Pojďme se podívat, čím by potenciálně mohl potěšit i vás. Prémiové zpracování a zvýšená odolnost RGB osvětlení zpestří vizuální zážitek Praktické NFC párování a konektivita Hlasitost příjemně překvapila Kvalita zvuku a ekvalizér Skvělá výdrž baterie Verdikt Prémiové zpracování a zvýšená odolnost Už při prvním vyjmutí reproduktoru z balení mne zaujalo jeho designové a konstrukční zpracování. Zařízení ve tvaru válce si s výškou 20,2 cm sice do kabelky spíše nevezmete a s hmotností 660 g jeho zátěž reálně ucítíte, ale svým vzhledem tyto neduhy dovede vykompenzovat. Díky podstavám z umělé hmoty je reproduktor snadné postavit na stůl nebo jakýkoliv jiný, alespoň trochu rovný povrch – tedy například i venku do trávy, čehož jsem využíval opravdu často. Plášť je ovládacím panelem s tlačítky a pruhem obsahujícím RGB světélko (to si popíšeme později) pomyslně rozdělen na dvě poloviny, které jsou potaženy tkaninou. Tu je možné poměrně snadno zbavit hlíny nebo dalších nečistot, jimž se při poslechu hudby v přírodě zřejmě nevyhnete. Velice pěknou myšlenkou dle mého bylo rozdělit každou z polovin na šest pruhů pomocí hran umístěných pod látkovým povrchem. Repráček díky tomu nepůsobí jako nudný válec, ale je na pohled i na dotyk zajímavější. KOUPIT XIOAMI SPEAKER V neposlední řadě můžeme vypíchnout krytí IP67, díky němuž se reproduktor nezalekne prachu ani stříkající vody. Položit jej do mokré trávy nebo jej nést v ruce za deště tím pádem nepředstavuje problém. Nabíjecí port USB-C je důmyslně krytý, ale trochu hůř se k němu dostává. Xiaomi Bluetooth Speaker ve svém balení ukrývá také látkové poutko, které můžete provléct otvorem u kontrolního panelu. RGB osvětlení zpestří vizuální zážitek Jedním z klíčových prvků na konstrukci je RGB pruh, který dovede kapánek oživit vaši párty. Xiaomi jej integrovalo do širšího proužku stříbrné barvy, jenž se sice zdá být vyrobený z kovu, ale ve skutečnosti je použitým materiálem obyčejný plast. Vlastnosti RGB pruhu je možné nakonfigurovat v aplikaci Xiaomi Home (kde jej lze případně i úplně vypnout). Na výběr dostanete ze tří efektů, a to „tekoucího“, kde se plynule jednotlivé barvy mění a vytváří pocit, jako by tekly od jednoho okraje ke druhému, blikajícího, který ve mně popravdě blikání moc neevokuje a rozdílem oproti tomu prvnímu je v podstatě jenom to, že se barvy střídají jedna na za druhou bez plynulých přechodů, a dýchajícího, kde se postupně rozsvěcí a zhasíná vámi nastavený odstín. Nechybí ani mód, v jehož rámci konstantně svítí jedna konkrétní barva. Xiaomi Home Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd Instalovat (Free) Google Play Svítivost pruhu není bůhvíjak vysoká, ale na to, abyste viděli pod vlastní nohy v jeskyni (otestováno, i když z praktického hlediska jde opravdu jen o zajímavost) to stačí. Praktické NFC párování a konektivita Vlastnost, kterou dovedu velmi ocenit, je možnost snadného spárování s dalšími zařízeními. Xiaomi Bluetooth Speaker je naštěstí vybaven NFC kontaktem (nachází se na stejném pruhu jako RGB světlo), díky němuž se dá rychleji propojit s chytrým telefonem. K přenosu dat je využívána technologie Bluetooth 5.3 a potěší podpora audio kodeku LHDC 5.0. Od doby, kdy se věnuji DJingu, pro mě hraje poměrně velkou roli přítomnost 3,5mm jacku, kterým reproduktor od Xiaomi bohužel nedisponuje. Hlasitost příjemně překvapila Z čeho mi opravdu spadla brada už při prvním přehrávání hudby, je hlasitost. Xiaomi jako maximální hodnotu udává 93 dB, a přestože nejsem vybaven technikou na to, abych ji mohl změřit, mohu s čistým svědomím říct, že je nový Bluetooth Speaker na svou cenu hlasitý opravdu neskutečně. Už při poslechu hudby v bytě na 50 % hlasitosti jsem měl strach, že na mě každou chvíli zazvoní rozladěný soused – a to jsem se ani nepokoušel vyhnat hlasitost ještě výš. Při poslechu venku nebo na párty, kde je více lidí, vás tedy reproduktor skutečně nezklame. 40 W je v této cenové kategorii ostatně naprosto špičková hodnota – i můj JBL Charge Essential 2 s pořizovací cenou okolo 3 tisíc korun se na papíře pyšní totožným výkonem (i když bral bych argument, že u něj jsem tolik peněz platil i za značku). Kvalita zvuku a ekvalizér Xiaomi Bluetooth Speaker spoléhá na akustickou konfiguraci s pěti jednotkami. Bavíme se konkrétně o dvou výškových reproduktorech, jedné jednotce středního až nízkého pásma a dvou pasivních zářičích, které odvádí opravdu skvělou práci. Výrobce láká na 360° zvukový výstup, který je ideální zejména pro skupinový poslech venku. Přestože zvuk skutečně působí prostorově, je možné zpozorovat, že z jednoho místa hraje lépe než odjinud. O vyváženější zvukový zážitek se stará softwarové ladění HARMAN AudioEFX a vlastní algoritmus Xiaomi. KOUPIT XIOAMI SPEAKER V aplikaci Xiaomi Home je možné přizpůsobit si zvuk pomocí předem nastavených profilů nebo ekvalizéru. Co se funkcí týče, na reproduktoru dále oceníte možnost propojení dvou kusů pro vytvoření stereofonního efektu nebo skupinové přehrávání z až 8 reproduktorů Xiaomi. Skvělá výdrž baterie S kapacitou baterie 4 800 mAh se reproduktor pyšní až 17hodinovou výdrží na jedno nabití (podporuje přitom až 22,5W výkon). Jde o jeden z benefitů, které přináší ona poněkud větší konstrukce zmíněná na začátku článku – u malých cestovních repráčků byste se na takové číslo nedostali. Verdikt Xiaomi Bluetooth Speaker stojí málo (1 799 Kč), a přesto nabízí solidní porci muziky – doslova. Zkrátka jde o další produkt populárního čínského výrobce, který se pyšní fantastickým poměrem mezi cenou a výkonem. Pokud se vám ho navíc podaří chytit v nějaké slevě, koupí rozhodně neprohloupíte. Za necelé dva tisíce dostanete špičkový výkon zahalený do pěkného kabátku, který navíc potěší i RGB světlem a vysokým stupněm odolnosti. Na delších cestách pak oceníte otvor na poutko a 17 hodin výdrže. Jak se Xiaomi Bluetooth Speaker líbí vám? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář bezdrátové reproduktory bluetooth reproduktory reproduktor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024