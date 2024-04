Xiaomi uvede nové chytré hodinky pod značkou Black Shark

Teoreticky by mohly konkurovat výrobkům Garmin nebo Amazfit

Zdánlivě nabídnou odolnou konstrukci, která snese i hrubší zacházení

Není to tak dlouho, co Xiaomi pod svou značkou Black Shark uvedlo chytrý prsten, a nyní se dozvídáme o dalším „žraločím“ produktu. V příspěvku na čínské sociální síti Weibo společnost odhalila chytré hodinky Black Shark GS3, které se zdají být cílené především na milovníky outdoorových sportů. Pojďme se tedy podívat na to, co o nich zatím víme.

V regionech, kam se hodinky podívají, by mohly představovat zajímavou konkurenci pro zařízení značek typu Garmin. Spoléhat totiž budu na odolnou konstrukci, která se patrně nezalekne ani hrubšího zacházení, a kulatý displej. Mnohoúhelníkové tělo, zdánlivě vyrobené z umělé hmoty, je osazeno dvěma ovládacími tlačítky s texturovaným povrchem a fyzickou korunkou, jež nese logo výrobce.

Dále je evidentní, že Black Shark hodlá nové hodinky uvést minimálně ve dvou barevných variantách – v černé a vojensky zelené. Kromě řemínku je do příslušného odstínu zbarveno i pouzdro hodinek jako takových.

Zatímco přesné specifikace ani funkce Xiaomi zatím neodhalilo, předpokládáme, že Black Shark GS3 dorazí s velice konkurenceschopnou cenou. Usuzujeme tak na základě nacenění dřívějších produktů. Zda se hodinky podívají do Evropy oficiální cestou, anebo je půjde pouze pořídit prostřednictvím tržišť typu AliExpress, v současné době bohužel rovněž nevíme.

Zdroje: Weibo, Notebookcheck