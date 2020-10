Xiaomi to Applu nedá zadarmo. Nabíjí teď bezdrátově 5x rychleji než iPhone.

Možná jsme právě svědky začátku nového závodu o nejrychlejší a nejlepší technologii bezdrátového nabíjení. Apple s iPhonem 12 nedávno uvedl i svou technologii MagSafe. Xiaomi teď ukázalo prototyp, který v rychlosti Apple překoná více než pětinásobně. Za jakých podmínek dosáhne Xiaomi na takové rychlosti bezdrátového nabíjení?

Bezdrátové nabíjení je tu s námi již dlouho, ale v poslední době opět začalo poutat větší pozornost. Xiaomi teď ukázalo video, kde modifikovaná verze modelu Mi 10 Pro nabije svoji baterii z nuly do plné kapacity za neuvěřitelných 19 minut. Z nuly do 50% kapacity mu to přitom trvalo jen 8 minut. Použitá baterie měla kapacitu 4000mAh. Výkon nové bezdrátové nabíječky je dech beroucích 80W.

Xiaomi je přesvědčeno, že díky těmto technologickým vylepšením bude drátové nabíjení brzy plně vytlačeno bezdrátovou technologií. Podobně nejspíš uvažuje i Apple, který se navíc připravuje i na úplné zrušení konektorů na příštích iPhonech. Jeho nová technologie MagSafe je pravděpodobně prvním krokem do takové budoucnosti.

Jak často používáte bezdrátové nabíjení?

Zdroj: PhoneArena