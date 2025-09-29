Předběhl svou dobu! Nový router Xiaomi BE10000 Pro umí věci, které oceníte až za pár let Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo router BE10000 Pro s Wi-Fi 7 a dvěma 10gigabitovými porty Zařízení zvládne připojit až 1000 síťových a 300 Bluetooth zařízení současně V Číně stojí 1699 jüanů (asi 5 000 Kč), globální dostupnost zatím neznámá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku síťových prvků o nový prémiový router BE10000 Pro. Jde o zařízení, které cílí na náročné uživatele a malé firmy – nabízí totiž špičkovou konektivitu včetně dvou 10gigabitových ethernetových portů, podporu Wi-Fi 7 a integraci s ekosystémem Xiaomi HyperOS. V Číně se prodává za 1699 jüanů, což odpovídá zhruba 5 000 korunám. Konektivita, která předběhla dobu Wi-Fi 7 s trojicí pásem a AI optimalizací Design věže se skrytými anténami Centrum chytré domácnosti s HyperOS Konektivita, která předběhla dobu BE10000 Pro disponuje výbavou, kterou většina domácností zatím ani nedokáže využít. Kromě zmíněných dvou 10Gb ethernetových portů nabízí další čtyři s rychlostí 2,5 Gb/s – celková kabelová propustnost tak dosahuje 30 Gb/s. Pro srovnání: běžná domácnost má stále gigabitový ethernet a typické NAS úložiště s klasickými disky tak vysoké rychlosti ani nezvládne. Router proto může sloužit i jako síťové úložiště – obsahuje slot M.2 pro NVMe SSD (podporuje velikosti 2230 až 2280) a USB 3.0 port. Xiaomi implementovalo podporu vzdáleného přístupu k souborům, sdílení přes Samba protokol, stahování z Baidu Netdisk a dokonce možnost nasazení Docker kontejnerů. OBJEDNAT WIFI ROUTER XIAOMI Wi-Fi 7 s trojicí pásem a AI optimalizací Bezdrátová část využívá standard Wi-Fi 7 ve třech pásmech – 2,4 GHz (až 1376 Mb/s), 5,2 GHz (až 5765 Mb/s) a 5,8 GHz (až 2882 Mb/s). Kombinovaná teoretická rychlost dosahuje 10 024 Mb/s, což vysvětluje číselné označení modelu. Srdcem zařízení je procesor Qualcomm NPro A7 s taktem 1,8 GHz doplněný 2 GB RAM. Tento hardware umožňuje pokročilé AI funkce – router nabízí pět přednastavených scénářů akcelerace pro hraní her, streamování, videohovory, živé vysílání a online výuku. Systém dokáže inteligentně prioritizovat datové toky podle typu použití. Design věže se skrytými anténami BE10000 Pro se designově vymyká běžným routerům – má vertikální konstrukci s matným povrchem a rozměry 242 × 70 × 273 mm. Všech 12 antén je skrytých uvnitř šasi, takže zařízení nepůsobí jako technologický ježek. Na přední straně najdeme sedm LED indikátorů stavu. OBJEDNAT WIFI ROUTER XIAOMI Chlazení zajišťuje kombinace několika pasivních chladičů a vysokorychlostního ventilátoru. Xiaomi uvádí, že router prošel 187 zátěžovými testy včetně 48hodinového testu ve vysoké vlhkosti a sedmidenního nepřetržitého provozu pod plnou zátěží. Centrum chytré domácnosti s HyperOS Router běží na firmware MIWIFI ROM a plně se integruje s platformou HyperOS Connect. Funguje jako centrála chytré domácnosti – zvládne připojit až 1000 síťových zařízení a díky vestavěné Bluetooth Mesh bráně dalších 300 Bluetooth zařízení. Podporuje hlasové ovládání přes XiaoAi asistenta, připojení dotykem díky NFC a automatickou synchronizaci hesel napříč zařízeními Xiaomi. OBJEDNAT WIFI ROUTER XIAOMI Z bezpečnostních funkcí nechybí šifrování WPA3, možnost skrytí SSID a seznamy kontroly přístupu. Router také podporuje dual WAN/LAN agregaci pro zvýšení propustnosti či redundance připojení, IPTV a možnost vyhradit specifický port pro herní konzoli nebo PC. BE10000 Pro je jasně zacílen na technologické nadšence a malé firmy, které potřebují spolehlivou a výkonnou síťovou infrastrukturu. Pro běžnou domácnost je to přestřelené – málokdo dnes dokáže využít 10gigabitové připojení. Na druhou stranu, pokud chcete být připraveni na budoucnost a máte rádi nejnovější technologie, Xiaomi nabízí zajímavý balíček. Otázkou zůstává, kdy a za kolik se router dostane mimo Čínu – při globálním uvedení lze očekávat vyšší cenu než současných 5 000 korun. Jak se vám líbí nový router od Xiaomi? Zdroj: gizmochina.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Wi-Fi 7 Wi-Fi router Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024