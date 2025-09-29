TOPlist

Předběhl svou dobu! Nový router Xiaomi BE10000 Pro umí věci, které oceníte až za pár let

  • Xiaomi uvedlo router BE10000 Pro s Wi-Fi 7 a dvěma 10gigabitovými porty
  • Zařízení zvládne připojit až 1000 síťových a 300 Bluetooth zařízení současně
  • V Číně stojí 1699 jüanů (asi 5 000 Kč), globální dostupnost zatím neznámá

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
29.9.2025 18:00
Ikona komentáře 0
xiaomi be1000 router

Xiaomi rozšířilo svou nabídku síťových prvků o nový prémiový router BE10000 Pro. Jde o zařízení, které cílí na náročné uživatele a malé firmy – nabízí totiž špičkovou konektivitu včetně dvou 10gigabitových ethernetových portů, podporu Wi-Fi 7 a integraci s ekosystémem Xiaomi HyperOS. V Číně se prodává za 1699 jüanů, což odpovídá zhruba 5 000 korunám.

Konektivita, která předběhla dobu

BE10000 Pro disponuje výbavou, kterou většina domácností zatím ani nedokáže využít. Kromě zmíněných dvou 10Gb ethernetových portů nabízí další čtyři s rychlostí 2,5 Gb/s – celková kabelová propustnost tak dosahuje 30 Gb/s. Pro srovnání: běžná domácnost má stále gigabitový ethernet a typické NAS úložiště s klasickými disky tak vysoké rychlosti ani nezvládne.

BE10000 Pro router

Router proto může sloužit i jako síťové úložiště – obsahuje slot M.2 pro NVMe SSD (podporuje velikosti 2230 až 2280) a USB 3.0 port. Xiaomi implementovalo podporu vzdáleného přístupu k souborům, sdílení přes Samba protokol, stahování z Baidu Netdisk a dokonce možnost nasazení Docker kontejnerů.

OBJEDNAT WIFI ROUTER XIAOMI

Wi-Fi 7 s trojicí pásem a AI optimalizací

Bezdrátová část využívá standard Wi-Fi 7 ve třech pásmech – 2,4 GHz (až 1376 Mb/s), 5,2 GHz (až 5765 Mb/s) a 5,8 GHz (až 2882 Mb/s). Kombinovaná teoretická rychlost dosahuje 10 024 Mb/s, což vysvětluje číselné označení modelu.

BE10000 Pro router wifi 7

Srdcem zařízení je procesor Qualcomm NPro A7 s taktem 1,8 GHz doplněný 2 GB RAM. Tento hardware umožňuje pokročilé AI funkce – router nabízí pět přednastavených scénářů akcelerace pro hraní her, streamování, videohovory, živé vysílání a online výuku. Systém dokáže inteligentně prioritizovat datové toky podle typu použití.

Design věže se skrytými anténami

BE10000 Pro se designově vymyká běžným routerům – má vertikální konstrukci s matným povrchem a rozměry 242 × 70 × 273 mm. Všech 12 antén je skrytých uvnitř šasi, takže zařízení nepůsobí jako technologický ježek. Na přední straně najdeme sedm LED indikátorů stavu.

OBJEDNAT WIFI ROUTER XIAOMI

Chlazení zajišťuje kombinace několika pasivních chladičů a vysokorychlostního ventilátoru. Xiaomi uvádí, že router prošel 187 zátěžovými testy včetně 48hodinového testu ve vysoké vlhkosti a sedmidenního nepřetržitého provozu pod plnou zátěží.

Centrum chytré domácnosti s HyperOS

Router běží na firmware MIWIFI ROM a plně se integruje s platformou HyperOS Connect. Funguje jako centrála chytré domácnosti – zvládne připojit až 1000 síťových zařízení a díky vestavěné Bluetooth Mesh bráně dalších 300 Bluetooth zařízení. Podporuje hlasové ovládání přes XiaoAi asistenta, připojení dotykem díky NFC a automatickou synchronizaci hesel napříč zařízeními Xiaomi.

OBJEDNAT WIFI ROUTER XIAOMI

Z bezpečnostních funkcí nechybí šifrování WPA3, možnost skrytí SSID a seznamy kontroly přístupu. Router také podporuje dual WAN/LAN agregaci pro zvýšení propustnosti či redundance připojení, IPTV a možnost vyhradit specifický port pro herní konzoli nebo PC.

BE10000 Pro je jasně zacílen na technologické nadšence a malé firmy, které potřebují spolehlivou a výkonnou síťovou infrastrukturu. Pro běžnou domácnost je to přestřelené – málokdo dnes dokáže využít 10gigabitové připojení. Na druhou stranu, pokud chcete být připraveni na budoucnost a máte rádi nejnovější technologie, Xiaomi nabízí zajímavý balíček. Otázkou zůstává, kdy a za kolik se router dostane mimo Čínu – při globálním uvedení lze očekávat vyšší cenu než současných 5 000 korun.

Jak se vám líbí nový router od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024