Xiaomi uvedlo soundbar, přes který uskutečníte i videohovor

Čínská společnost Xiaomi před pár hodinami oznámila příchod nového zařízení, které kombinuje tradiční design soundbaru (podlouhlého reproduktoru např. k televizoru) a komunikační stanice s webkamerou. Novinka nazvaná Xiaomi Audio and Video Conference Speaker tak poskytne v jednom těle nejen zvukový vstup a výstup, ale také přenos obrazu. Praktické zařízení, které ale možná mohlo do domácností dorazit třeba už před rokem, se začne 10. června prodávat v Číně.

V momentě umístění do obchodů firma upřesní další technické parametry, ale některé známe už teď. Srdcem přístroje je například procesor Qualcomm APQ8053. Kamera zvládne rozlišení 4K a to při praktickém pozorovacím úhlu 120 °. To se bude hodit třeba při umístění k televizi v menší místnosti. Ví se už také, kolik bude novinka Xiaomi Audio and Video Conference Speaker stát. Tedy alespoň v Číně. Tamní cena je 1999 yuanů, tedy asi 6500 Kč. Můžeme předpokládat, že se zařízení co nevidět dostane i do nabídky mezinárodních obchodů.

Zdroj: Gizmo