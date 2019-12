V létě tohoto roku oznámilo Xiaomi, které telefony obdrží aktualizaci na Android 10 a nadstavbu MIUI 11. Častokrát je u těchto předběžných oznámení i informace o tom, že datum vydaní se může změnit. V první řadě je to kvůli tomu, aby si společnosti pojistily případné problémy a zdržení. Někdy se však stane i to, že aktualizace vychází dříve, než bylo plánováno. A to se nyní stalo u telefonu Redmi Note 7, kde se majitelé můžou na aktualizaci těšit dříve.

Redmi Note 7 může aktualizaci dostat dříve než Redmi Note 8

MIUI 11 a Android 10 se pro Xiaomi Redmi Note 7 objevil v domovské Číně v uzavřené betaverzi. A to s předstihem zhruba měsíce. Obecně bývá uzavřená betaverze dostupná 3 týdny, poté se přechází na otevřenou betaverzi, která trvá dalších zhruba 8 týdnů. Ve výsledku by tak mohla být aktualizace připravená v únoru 2020, což je dříve, než Xiaomi slibovalo.

Zajímavé je i to, že Redmi Note 7 může obdržet aktualizaci dříve, než novější Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro, které běží na Androidu 9 Pie. Xiaomi pro tyto telefony vydalo již nadstavbu MIUI 11, ale přímo o aktualizaci na nový Android 10 nejsou informace.

Xiaomi Redmi Note 7 1.0 Displej 6,3", 2340 x 1080 px, IPS

6,3", 2340 x 1080 px, IPS Procesor Snapdragon 660

Snapdragon 660 RAM 3/4 GB Fotoaparát 48 + 5 MP

48 + 5 MP Baterie 4 000 mAh

4 000 mAh Cena od 4 899 Kč Zobrazit detaily

Těšíte se na novinky v MIUI 11 a Androidu 10?

Zdroj: gsmarena.com