Fanoušci Xiaomi se můžou těšit na další várku inovací v operačním systému HyperOS, tentokrát čínská firma zabředne do oblasti umělé inteligence. Firma totiž zahájila interní testování funkce s názvem „AI Treasure Chest“ (v překladu „Truhla pokladů s umělou inteligencí“) pro řadu Xiaomi 14.

Tato truhla, která se skládá ze stovek funkcí umělé inteligence, má za cíl posunout uživatelský zážitek na novou úroveň a zároveň tak dotáhnout konkurenci, například v podobě Samsungu, který s Galaxy AI nasadil laťku docela vysoko. Mezi ně patří například „AI Surprise Wallpaper“, která automaticky generuje tapety na míru danému uživateli, dalo by se ale předpokládat, že se kromě ní chystá také řada nástrojů pro produktivitu a usnadnění workflow. Interní testování probíhá od 18. dubna do 2. srpna 2024 a doposud se do něj zapojilo 78 testerů.

Uživatelé řady Xiaomi 14, kteří se do interního testování zapojí, jsou vyzýváni, aby se o své zkušenosti a poznatky podělili s Xiaomi, což je rozhodně sympatické. Firma může na základě toho vyhodnotit, které funkce uživatelé opravdu ocení a které jsou naopak docela k ničemu.

Je rozhodně dobře, že se do pomyslného AI závodu pustilo právě Xiaomi. Celosvětově jde o velmi silnou značku, díky níž se mohou uživatelé naučit s AI pracovat a hlavně ji pochopit.

Zatím není jasné, zda AI funkce dorazí i na starší, případně levnější telefony. Řada Xiaomi 14 je totiž osazena čipy Snapdragon 8 Gen 3, v nichž se nachází AI Engine. Ten má starost totiž právě umělou inteligenci a může vykonávat některé úkony bez připojení k internetu.

