Xiaomi údajně pracuje na 8palcovém tabletu

V tuto chvíli je ve fázi vývoje, ten však potvrdili samotní zaměstnanci čínské firmy

Zatím není jasné, do jaké cenové kategorie bude tablet spadat

Společnost Xiaomi se chystá rozšířit svou nabídku tabletů o model s menší obrazovkou. O tom, že Xiaomi zvažuje uvedení 8palcového tabletu, se zmínili na Weibo někteří vedoucí zaměstnanci firmy. Bylo by to poprvé, co by Xiaomi představilo tablet s takovou úhlopříčkou, čínský gigant se vydává spíše opačným směrem. Současné tablety mají více než 10palcové displeje, verze Max pak dokonce 14palcový panel.

Všechny dosavadní tablety Xiaomi disponovaly panelem s úhlopříčkou 8 palců a více. Vzhledem k tenkým rámečkům moderních tabletů by se ale i 8palcový model řadil do kategorie „mini“. Jediným globálně dostupným prémiovým tabletem s takto malou obrazovkou je v současnosti iPad Mini, nebudeme-li počítat levné tablety od Lenova. Xiaomi by tak mohlo s 8palcovým tabletem uspět zejména u uživatelů, kteří mají menší telefony a zároveň nechtějí obří tablet.

O chystaném kompaktním tabletu Xiaomi zatím nejsou známy žádné bližší informace. Nachází se pravděpodobně ve fázi vývoje a není jasné, do jaké cenové kategorie bude spadat. Těžko říct, zda čínská firma vsadí na čip střední třídy a průměrnou výbavu, aby mohla srazit cenu co nejníže, nebo se vydá do prémiového segmentu. Každopádně iPad Mini potřebuje konkurenci jako sůl, Apple poslední revizi vydal už před třemi lety.

Chybí vám na trhu výkonný kompaktní tablet s Androidem?

