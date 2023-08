Xiaomi 67W Car Charger je k dispozici v Česku

Dokáže nabíjet dvě zařízení současně, oběma dodá až 55 wattů

Nabíječku zalistovala hromada e-shopů, nejlevněji jsme ji našli za 590 korun

Xiaomi na globální trh minulý měsíc přineslo hned několik zajímavých produktů, přičemž nyní míří do Česka (v zahraničí) velmi populární adaptér do auta – Xiaomi 67W Car Charger. Ten nabízí dvojici portů i vysoký výkon, to vše za poměrně přijatelné peníze.

Xiaomi 67W Car Charger nabije tablet i powerbanku

Nabíječka Xiaomi 67W Car Charger se může pochlubit moderním designem. Je vyrobena z matného plastu a na horní straně nalezneme také svítící LED, která se zbarvuje podle výkonu. Pokud budete nabíjet nejvyšším možným výkonem, zbarví se do žluta, při nižším výkonu pak svítí modře.

Jedním z klíčových faktorů, který dělá nabíječku Xiaomi 67W Car Charger výjimečnou, je její vysoký nabíjecí výkon. Dokáže totiž poskytnout až (jak už samotný název říká) 67 wattů, a pokud byste chtěli nabíjet dvě zařízení současně, dokáže každému z nich dodat 55 wattů, což jsou velmi zajímavé hodnoty. Kromě telefonu můžete tedy nabíječku využít i pro nabití tabletu nebo některých notebooků. Samozřejmostí je ochrana proti zkratu, přepětí i přehřátí či nadproudu.

Cena a dostupnost Xiaomi 67W Car Charger

Nabíječku Xiaomi 67W Car Charger můžete pořídit ve většině českých e-shopů, nejlevněji jsme ji našli na MP za 590 Kč, jinde je o přibližně dvě stovky dražší.

