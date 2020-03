Xiaomi ukázalo rychlé 40W bezdrátové nabíjení. Snad neuškvaří baterii..

Společnost Xiaomi na svém YouTube kanále zveřejnila demonstrativní video ukazující jejich nové 40W bezdrátové nabíjení. V něm se telefon do plna dobil za pouhých 40 minut. Není to sice tak šílené, jako nedávno publikované video společnosti Vivo, kde se bezdrátově nabíjí až s výkonem 60W, ovšem stále je to obrovské množství energie přenášené bez kabelu.

Podle dalších zpráv, které Xiaomi uvedlo se za 20 minut dobije až 57 % kapacity, přičemž za 40 minut se plně nabije baterie o kapacitě 4 000 mAh. Pokud to srovnáme s ostatními výrobci, blížit se může snad jen Huawei, který nabízí 27W bezdrátové nabíjení. Samsung umí 15W a takový iPhone pouze 7,5W. Většina standardních Qi technologií však umí pouze 5W.

Xiaomi’s First 40W Wireless Fast Charging Solution

40W je vskutku obrovský výkon a spolu s tím se nabízí řada otázek. Pro mnohé by mohlo představovat potenciální problém obrovské teplo, které má tato technologie tendenci vytvářet. Cívky jsou obvykle naskládány na baterii (která obecně teplo nemusí) a více přenesené energie může znamenat více vytvořeného tepla. Dle Xiaomi to však není problém. Potvrdit to však může až čas a samozřejmě první telefon, který bude toto nabíjení podporovat.

Co říkáte na 40W bezdrátové nabíjení od Xiaomi?