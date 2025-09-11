Xiaomi zahájilo svolávací akci powerbanky kvůli riziku požáru. Nemáte ji náhodou? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi zahájilo celosvětovou svolávací akci powerbanky 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Vadné kusy vyrobené mezi srpnem a zářím 2024 mohou způsobit přehřívání baterie České Xiaomi nabízí vrácení peněz přes formulář na svých webových stránkách Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi zahájilo celosvětovou svolávací akci své powerbanky se zabudovaným kabelem 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable). Upozornění na možné bezpečnostní riziko se objevilo i na českých webových stránkách společnosti. Problém se týká kusů vyrobených mezi srpnem a zářím 2024, které kvůli vadným materiálům od dodavatelů mohou v určitých situacích způsobit závažné přehřívání baterie. Vadné materiály způsobují přehřívání Podle oficiálního vyjádření společnosti se problém týká powerbanky s označením PB2030MI, která je na trhu běžně dostupná pod názvem Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable). Společnost identifikovala u některých materiálů od svých dodavatelů závadu, která údajně může za určitých podmínek vést k selhání powerbanky. Nejzávažnějším rizikem je přehřívání baterie, jež v extrémních případech představuje nebezpečí požáru. Powerbanky vyrobené mimo kritické období srpna až září 2024 problémem postiženy nejsou. Xiaomi iniciovalo vrácení samo Mluvčí českého zastoupení Xiaomi Jan Kužník redakci Světa Androida potvrdil, že postiženo bylo velmi limitované množství kusů. Firma na problém přišla při interních kontrolách a sama iniciovala možnost vrácení produktu. Powerbanka se na českém trhu prodává ve dvou barevných variantách – béžové a modré. Zákazníci, kteří si produkt zakoupili v kritickém období, mohou využít speciální formulář na webových stránkách Xiaomi a získat plnou náhradu kupní ceny. Jak postupovat při vrácení Majitelé powerbanky Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) by měli zkontrolovat, zda se problém netýká i jejich kusu. K tomu slouží nástroj na zmíněném webu, prostřednictvím něhož lze ověřit sériové číslo zařízení. Jeho umístění na zádech powerbanky se může lišit dle toho, pro jaký trh byla určena, ale všude je označeno jako „SN“. S hledáním vám pomůže průvodce na webu značky. Vlastníte tuto powerbanku od Xiaomi? Zkontrolovali jste už datum výroby? Zdroje: Xiaomi (1, 2), vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024