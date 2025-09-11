TOPlist

Xiaomi zahájilo svolávací akci powerbanky kvůli riziku požáru. Nemáte ji náhodou?

  • Xiaomi zahájilo celosvětovou svolávací akci powerbanky 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)
  • Vadné kusy vyrobené mezi srpnem a zářím 2024 mohou způsobit přehřívání baterie
  • České Xiaomi nabízí vrácení peněz přes formulář na svých webových stránkách

Adam Kurfürst
11.9.2025 20:00
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh Integrated Cable bezova svolavaci akce ilustrace

Xiaomi zahájilo celosvětovou svolávací akci své powerbanky se zabudovaným kabelem 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable). Upozornění na možné bezpečnostní riziko se objevilo i na českých webových stránkách společnosti. Problém se týká kusů vyrobených mezi srpnem a zářím 2024, které kvůli vadným materiálům od dodavatelů mohou v určitých situacích způsobit závažné přehřívání baterie.

Vadné materiály způsobují přehřívání

Podle oficiálního vyjádření společnosti se problém týká powerbanky s označením PB2030MI, která je na trhu běžně dostupná pod názvem Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable). Společnost identifikovala u některých materiálů od svých dodavatelů závadu, která údajně může za určitých podmínek vést k selhání powerbanky. Nejzávažnějším rizikem je přehřívání baterie, jež v extrémních případech představuje nebezpečí požáru. Powerbanky vyrobené mimo kritické období srpna až září 2024 problémem postiženy nejsou.

Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh Integrated Cable barevne varianty

Xiaomi iniciovalo vrácení samo

Mluvčí českého zastoupení Xiaomi Jan Kužník redakci Světa Androida potvrdil, že postiženo bylo velmi limitované množství kusů. Firma na problém přišla při interních kontrolách a sama iniciovala možnost vrácení produktu.

Powerbanka se na českém trhu prodává ve dvou barevných variantách – béžové a modré. Zákazníci, kteří si produkt zakoupili v kritickém období, mohou využít speciální formulář na webových stránkách Xiaomi a získat plnou náhradu kupní ceny.

Jak postupovat při vrácení

Majitelé powerbanky Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) by měli zkontrolovat, zda se problém netýká i jejich kusu. K tomu slouží nástroj na zmíněném webu, prostřednictvím něhož lze ověřit sériové číslo zařízení. Jeho umístění na zádech powerbanky se může lišit dle toho, pro jaký trh byla určena, ale všude je označeno jako „SN“. S hledáním vám pomůže průvodce na webu značky.

Vlastníte tuto powerbanku od Xiaomi? Zkontrolovali jste už datum výroby?

Zdroje: Xiaomi (1, 2), vlastní

