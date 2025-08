Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh je powerbanka bez kompromisů. Komu bychom ji doporučili?

Xiaomi to letos s powerbankami pořádně rozjelo. Na český trh nejprve uvedlo 10 000mAh model s integrovaným USB-C kabelem a 165W celkovým výkonem, který nedlouho nato doplnil kousek pro ještě mnohem náročnější uživatele. Ten nese označení Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh a jeho lákadla nespočítáte na prstech jedné ruky. Nelze však jednoznačně říct, že jde o model, který by měl mít doma každý – jednak kvůli vyšší ceně, ale také s ohledem na rozměry. Pojďme se proto podívat, kdo powerbanku ocení nejvíc a komu se investice do ní skutečně vyplatí.

Atraktivní design a robustní konstrukce

Ještě než zabředneme do technických parametrů, podívejme se na novou powerbanku zvenčí. O designu sice nelze říct, že by byl přímo originální – podobně vypadajících produktů najdete na trhu více – ale přinejmenším je opravdu vizuálně atraktivní. Alespoň tedy pokud jste technologický nadšenec. Líbila by se powerbanka, která odhaluje své vnitřnosti a působí trochu jako zařízení ze sci-fi filmu, mé mámě nebo babičce? Troufl bych si říct, že spíše ne. Ve skutečnosti by zřejmě preferovaly nenápadné jednobarevné provedení. Faktem ale je, že já, a nejspíš i spousta z vás čtenářů, vyhledává produkty, které nejsou nudné a od pomyslného stereotypu se dovedou odlišit. A to se Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh daří opravdu skvěle.

Průhledný design doplňují vyztužené hrany a rohy, díky nimž zařízení působí neskutečně robustně. Nebál bych se ale říct, že powerbanka se pouze nezdá být odolnou, ale doopravdy taková i bude. Nemám sice tendenci zapůjčené produkty házet z výšky na beton, avšak Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh je zrovna tím zařízením, u něhož bych se příliš nebál, že mu pád nějak výrazněji ublíží. Díky tomu, že jsou hrany powerbanky zaoblené, se navíc dobře drží v ruce.

Kde nastává první problém, jsou rozměry a hmotnost. Powerbanka je zkrátka masivní, což je vzhledem k její kapacitě i výkonu pochopitelné. Je nicméně potřeba na pravou míru uvést, že zařízení o velikosti 55,4 x 55,4 x 160 mm a hmotnosti přesahující 600 g v kabelce nebo malém příručním zavazadle každý den tahat nechcete. Pokud jdete jen na procházku do města a máte s sebou pouze chytrý telefon, nanejvýš příslušenství jako hodinky či sluchátka, určitě vám bude lepším společníkem kompaktnější model.

Vysoká kapacita, se kterou vás těsně pustí do letadla

V čem už je powerbanka na vyšší úrovni než průměrný model, který bude mít doma kdekdo, je kapacita. S 25 000 mAh je možné dobít chytrý telefon více než třikrát (pokud se jedná o iPhone, tak klidně i vícekrát), takže vás na delších výletech rozhodně nezklame. Hodí se i na jednodenní trasy, pokud například jedete pracovně a máte s sebou více zařízení – typicky notebook, telefon a tablet či nějaké příslušenství k tomu. Pokud váš laptop podporuje napájení přes USB-C port, s powerbankou Xiaomi 212W HyperCharge budete mít jisté, že nebudete muset s prací končit dříve kvůli vybité baterii.

Výhodné je, že powerbanka disponuje třemi porty – dvěma USB-C a jedním USB-A – takže doplňování energie více zařízením současně nepředstavuje vůbec žádný problém. A jelikož kapacita odpovídá 90,8 Wh, pustí vás s powerbankou i na palubu letadla, protože se vejde do standardizovaného limitu 100 Wh.

Výkon, kterého je požehnaně

Druhou oblastí, ve které powerbanka exceluje snad ještě výrazněji, je výstupní výkon nabíjení. Jak už vyplývá z jejího názvu, dovede poskytnout až 212 W – pochopitelně jde ale o celkový výkon, který se rozloží mezi všechny porty. Realita je tedy taková, že pokud obsadíte pouze primární USB-C výstup, nabídne vám powerbanka až 140 W (popř. 120 W, když obsadíte pouze USB-A výstup). To je ideální pro nabíjení notebooků nebo chytrých telefonů s podporou opravdu vysokého výkonu nabíjení (typicky třeba Redmi Note 14 Pro+ 5G se 120 W).

Při obsazení všech tří portů se výkon rozloží na 120 W, 65 W a 27 W, což dohromady dává oněch 212 W. Jde o ideální hodnoty na současné dobíjení notebooku, chytrého telefonu a tabletu/příslušenství.

V neposlední řadě potěší fakt, že powerbanka podporuje 100W nabíjení sebe samotné, takže ji s dobrým adaptérem dobijete z nuly na 100 % kapacity během 2,5 hodiny.

Barevný displej dodává na praktičnosti

Dražším powerbankám, které kombinují vysokou kapacitu s podporou ultra rychlého nabíjení, dnes obvykle nechybí ani prémiovější displej. Běžně jej ve svých produktech nabízí výrobci jako Anker nebo UGREEN a novinka od Xiaomi na tom naštěstí není jinak. Disponuje tak barevnou obrazovkou, prostřednictvím níž je možné kontrolovat stav nabíjení.

Při dobíjení samotné powerbanky vidíte, kolik času ještě zbývá do dosažení 100 % kapacity, a při nabíjení jiných zařízení oceníte informaci o zbývající kapacitě a rychlosti, kterou se daný kus elektroniky dobíjí. Displej je možné rozsvítit žlutým tlačítkem umístěným těsně pod ním. Xiaomi musím pochválit za solidní svítivost, díky níž je obraz dobře čitelný i na slunci (což v případě 165W powerbanky s integrovaným kabelem neplatí).

Verdikt: Kdo by si měl powerbanku pořídit?

Ze všech předešlých řádků jednoznačně vyplývá, že Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 představuje řešení pro náročnější uživatele. Odpovídá tomu i cena, kterou výrobce pro náš trh nastavil na 1 999 Kč. Oproti běžným powerbankám tak jde o velmi drahé řešení, jehož koupi byste měli dobře promyslet. Výbava je totiž objektivně parádní, ale nabízí se otázka, zda ji skutečně využijete naplno.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 je díky své kapacitě vhodná na vícedenní cesty nebo časté nabíjení více zařízení současně. Pokud tedy neplánujete vyrazit na delší dobu někam, kde s vysokou pravděpodobností nebudete mít přístup k elektrické síti, pak si nejspíš vystačíte s powerbankou o nižší kapacitě – v takovém případě je ideální třeba 165W model od Xiaomi s integrovaným kabelem a kapacitou 10 000 mAh. Je totiž výrazně menší a lehčí.

Druhým faktorem, který zvedá cenu nahoru, je pak výkon. Celkový výstup 212 W je naprosto famózní, ale opět musíte položit sami sobě dotaz, zda jej máte jak využít v praxi. Podporuje váš notebook nabíjení přes USB-C port a často vám dochází šťáva na cestách? Pak bych příliš neváhal. Máte telefon typu Redmi Note 14 Pro+ 5G s podporou opravdu vysokého výkonu nabíjení? I v tomto případě koupě dává smysl.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 nejvíce využijí uživatelé, kteří na svých cestách pravidelně používají vícero různých zařízení. Nabízí pro to ideální kapacitu, počet portů i výkon, přičemž za příjemné bonusy považuji designové a konstrukční zpracování či integrovaný barevný displej. Jedinými nevýhodami jsou v podstatě cena a velikost spolu s hmotností, s ohledem na něž si každý uživatel musí uvědomit, zda pro něj koupě skutečně má smysl. Bez ohledu na subjektivní potřeby jedince se však celkově jedná o výborný produkt, který mě od nynějška bude doprovázet na nejedné cestě.

S jakou powerbankou máte zkušenosti vy?