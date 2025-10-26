TOPlist

Skvělá do každé kanceláře? Prodlužovačka Xiaomi kombinuje zásuvky se třemi USB porty, nově ji koupíte i v Česku

  • Xiaomi 20W Power Strip dorazila do Česka s cenou 520 Kč
  • Prodlužovačka nabízí 3 klasické zásuvky a 3 USB porty pro nabíjení
  • USB-C porty zvládnou 20W výkon pro rychlé nabíjení telefonů a hodinek

Adam Kurfürst
26.10.2025 22:00
Xiaomi 20W Power Strip na modrem pozadi pohled shora

Po několika měsících od globálního představení dorazila do Česka prodlužovačka Xiaomi 20W Power Strip. Novinku najdete v autorizovaném e-shopu Mi Store za 520 Kč, ale postupně dorazí také k dalším prodejcům – ve svém katalogu už ji má s cenou 529 Kč zalistovanou třeba Alza. Zařízení kombinuje tradiční AC zásuvky s moderními USB porty pro nabíjení elektroniky bez nutnosti adaptérů.

Tři zásuvky a trojice USB portů

Xiaomi 20W Power Strip disponuje třemi klasickými AC zásuvkami, které dohromady zvládnou výkon až 3 680 W. To stačí pro současné připojení notebooku, monitoru, lampy a dalších běžných spotřebičů. Na konci prodlužovačky najdete dva USB-C porty a jeden USB-A port pro nabíjení mobilních zařízení.

Xiaomi 20W Power Strip se zarizenimi vedle sebe

Každý USB-C port nabízí maximální výkon 20 W při samostatném použití, zatímco USB-A port dosahuje 18 W. Při současném využití všech tří USB portů se výkon omezí na 15 W celkem, což stále stačí pro pomalejší dobíjení více zařízení najednou.

Rychlost nabíjení v praxi

Podle měření výrobce dokáže 20W USB-C port nabít iPhone 16 na 50 % za 28 minut nebo Xiaomi 14 na 50 % za 45 minut. Rychlost nabíjení závisí na konkrétním zařízení a jeho podpoře rychlého nabíjení. Pro chytré hodinky, sluchátka nebo powerbanky představuje 20W výkon více než dostačující rychlost.

Prodlužovačka má rozměry 285 × 50 × 40 mm a je vybavena kabelem o délce 1,4 metru. Na jednom konci najdete fyzický vypínač pro odpojení všech připojených zařízení najednou.

Bezpečnostní prvky a konstrukce

Plášť prodlužovačky je vyroben z nehořlavého materiálu, který prošel testem žhavým drátem při teplotě 750 °C. Zásuvky jsou vybaveny bezpečnostními krytkami proti vniknutí cizích předmětů nebo náhodnému dotyku dětí. Na spodní straně najdete protiskluzové podložky pro stabilní umístění na stole.

Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch pod televizi
Vnitřní kabeláž využívá kvalitní měděné vodiče pro dobrou vodivost a odolnost proti opotřebení. Prodlužovačka obsahuje také ochranu proti přetížení a přepětí.

Pro koho se hodí

Xiaomi 20W Power Strip ocení zejména uživatelé s více elektronickými zařízeními na pracovním stole. Kombinace klasických zásuvek a USB portů eliminuje potřebu několika nabíjecích adaptérů. Hodí se do kanceláře, studentského pokoje nebo k nočnímu stolku, kde potřebujete nabíjet telefon, hodinky a sluchátka současně.

Xiaomi 20W Power Strip porty popis

Pořídili byste si prodlužovačku s USB porty pro nabíjení?

