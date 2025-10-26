Skvělá do každé kanceláře? Prodlužovačka Xiaomi kombinuje zásuvky se třemi USB porty, nově ji koupíte i v Česku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 20W Power Strip dorazila do Česka s cenou 520 Kč Prodlužovačka nabízí 3 klasické zásuvky a 3 USB porty pro nabíjení USB-C porty zvládnou 20W výkon pro rychlé nabíjení telefonů a hodinek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Po několika měsících od globálního představení dorazila do Česka prodlužovačka Xiaomi 20W Power Strip. Novinku najdete v autorizovaném e-shopu Mi Store za 520 Kč, ale postupně dorazí také k dalším prodejcům – ve svém katalogu už ji má s cenou 529 Kč zalistovanou třeba Alza. Zařízení kombinuje tradiční AC zásuvky s moderními USB porty pro nabíjení elektroniky bez nutnosti adaptérů. Tři zásuvky a trojice USB portů Xiaomi 20W Power Strip disponuje třemi klasickými AC zásuvkami, které dohromady zvládnou výkon až 3 680 W. To stačí pro současné připojení notebooku, monitoru, lampy a dalších běžných spotřebičů. Na konci prodlužovačky najdete dva USB-C porty a jeden USB-A port pro nabíjení mobilních zařízení. Každý USB-C port nabízí maximální výkon 20 W při samostatném použití, zatímco USB-A port dosahuje 18 W. Při současném využití všech tří USB portů se výkon omezí na 15 W celkem, což stále stačí pro pomalejší dobíjení více zařízení najednou. Rychlost nabíjení v praxi Podle měření výrobce dokáže 20W USB-C port nabít iPhone 16 na 50 % za 28 minut nebo Xiaomi 14 na 50 % za 45 minut. Rychlost nabíjení závisí na konkrétním zařízení a jeho podpoře rychlého nabíjení. Pro chytré hodinky, sluchátka nebo powerbanky představuje 20W výkon více než dostačující rychlost. Prodlužovačka má rozměry 285 × 50 × 40 mm a je vybavena kabelem o délce 1,4 metru. Na jednom konci najdete fyzický vypínač pro odpojení všech připojených zařízení najednou. Bezpečnostní prvky a konstrukce Plášť prodlužovačky je vyroben z nehořlavého materiálu, který prošel testem žhavým drátem při teplotě 750 °C. Zásuvky jsou vybaveny bezpečnostními krytkami proti vniknutí cizích předmětů nebo náhodnému dotyku dětí. Na spodní straně najdete protiskluzové podložky pro stabilní umístění na stole. Skvěle vypadající soundbar Xiaomi přišel do Česka. Má Dolby Audio, NFC pro rychlé připojení a nestojí mnoho Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vnitřní kabeláž využívá kvalitní měděné vodiče pro dobrou vodivost a odolnost proti opotřebení. Prodlužovačka obsahuje také ochranu proti přetížení a přepětí. Pro koho se hodí Xiaomi 20W Power Strip ocení zejména uživatelé s více elektronickými zařízeními na pracovním stole. Kombinace klasických zásuvek a USB portů eliminuje potřebu několika nabíjecích adaptérů. Hodí se do kanceláře, studentského pokoje nebo k nočnímu stolku, kde potřebujete nabíjet telefon, hodinky a sluchátka současně. Pořídili byste si prodlužovačku s USB porty pro nabíjení? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024