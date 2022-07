Není to tak dávno, co jsme vám přinesli informaci o tom, že Motorola brzy uvede na trh vlajkovou loď Edge 30 Ultra, která se pochlubí novým 200Mpx fotoaparátem od Samsungu. Kromě ní jej ale do svých telefonů plánuje několik další výrobců a podle dostupných informací je mezi nimi i Xiaomi.

Xiaomi prý pracuje na telefonu s 200Mpx fotoaparátem

S touto informací přišel čínský leaker Digital Chat Station na sociální síti Weibo. Mělo by jít o model Redmi K50S Pro či Xiaomi 12T Pro. Pod kapotou mu má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 a počítat prý můžeme také se 120Hz displejem nebo 5000mAh baterií.

Fotoaparátem má být již zmíněný Samsung ISOCELL HP3 s rozlišením 200 Mpx, který využívá technologie slučování čtyř pixelů do jednoho. Dá se očekávat, že i v tomto modelu bude nějakým figurovat firma Leica. Na představení by mělo dojít během několika následujících týdnů.

Jaký fotoaparát máte v mobilu vy?

Zdroj: GSMArena