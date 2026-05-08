Xiaomi 18 Ultra dorazí s novou generací vlastního procesoru! Bude to pořádná bestie Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi prý chystá variantu vlajkového Xiaomi 18 Ultra s vlastním čipsetem Xring O3 Druhá generace domácího křemíku přináší přepracovaný procesor a o 25 % rychlejší grafiku Špatná zpráva pro evropské zákazníky – verze s Xring O3 zůstane exkluzivně pro čínský trh Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Vlastní čipset už dávno není výsadou Applu, který tuto cestu šlape od nepaměti. Postupně se přidaly Samsung s Exynosy, Google s řadou Tensor, Huawei se svými Kirin čipy a v loňském roce si na své poprvé sáhlo i Xiaomi v podobě čipu Xring O1, který poháněl model 15S Pro a dva tablety. Strategie tichého oslabení závislosti na Qualcommu pokračuje – podle úniků chystají Číňané druhou generaci s názvem Xring O3, která dorazí ve speciální variantě Xiaomi 18 Ultra. Přepracovaný procesor a grafika nahoru o čtvrtinu Pro Evropu zase Snapdragon Přepracovaný procesor a grafika nahoru o čtvrtinu Pod kódovým označením „Lhasa“ se skrývá dost zásadní redesign. Xiaomi u Xring O1 použilo netypickou čtyřúrovňovou strukturu jader – dvě výkonná Cortex-X925, dvě střední A725, čtyři ořezaná A725 a dvě úsporná A520. U novinky výrobce zjednoduší architekturu zpět na tři úrovně, přičemž role bývalého „big“ clusteru přebírají úsporná „malá“ jádra, která ale výrazně narostla v taktech – z 1,79 GHz rovnou na 3,02 GHz. Hlavní výkonná jádra by pak měla poprvé prolomit hranici 4 GHz s konkrétně 4,05 GHz, druhá výkonná dvojice se posune ze 3,39 na 3,43 GHz. Konkrétní názvy jader Xiaomi zatím tají, ale s velkou pravděpodobností půjde o nové ARM C1 cores. Grafika se má opřít o Immortalis-G925 MP16 s taktem 1,5 GHz, případně o její nástupkyni Mali G1-Ultra – v každém případě je to o 25 % vyšší takt než u Xring O1. Rychlost operační paměti zůstává na 9 600 MT/s, což je ovšem stále špičková hodnota a v praxi to nebude limitující. Celkově by tedy Xring O3 měl být solidním krokem vpřed, byť stále spíš v rovině optimalizace než revolučního skoku. Pro Evropu zase Snapdragon Podle leakera Yogeshe Brara Xiaomi neplánuje globální vydání verze s Xring O3, takže český zákazník dostane standardní Xiaomi 18 Ultra s nějakou variantou Snapdragonu. Dává to logiku, Xiaomi si na vlastním čipsetu testuje produkční stabilitu a dodavatelské řetězce na domácím trhu, kde má největší kontrolu. Kromě 18 Ultra by se měl Xring O3 objevit i v chystaném ohebném Xiaomi Mix Fold 5, jehož premiéra se očekává už v srpnu. Xiaomi 18 Ultra dorazí podle plánu v prosinci a teprve pak se ukáže, jestli Xring O3 dokáže reálně konkurovat tomu nejlepšímu, co Qualcomm a MediaTek aktuálně nabízejí. Lákala by vás verze Xiaomi telefonu s vlastním čipsetem, nebo dáváte přednost osvědčeným Snapdragonům? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář únik informací Xiaomi Xiaomi 18 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025