TOPlist

Xiaomi 18 Ultra dorazí s novou generací vlastního procesoru! Bude to pořádná bestie

  • Xiaomi prý chystá variantu vlajkového Xiaomi 18 Ultra s vlastním čipsetem Xring O3
  • Druhá generace domácího křemíku přináší přepracovaný procesor a o 25 % rychlejší grafiku
  • Špatná zpráva pro evropské zákazníky – verze s Xring O3 zůstane exkluzivně pro čínský trh

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.5.2026 12:00
Ikona komentáře 0
xiaomi 17 ultra v ruce nad kachlickami

Vlastní čipset už dávno není výsadou Applu, který tuto cestu šlape od nepaměti. Postupně se přidaly Samsung s Exynosy, Google s řadou Tensor, Huawei se svými Kirin čipy a v loňském roce si na své poprvé sáhlo i Xiaomi v podobě čipu Xring O1, který poháněl model 15S Pro a dva tablety. Strategie tichého oslabení závislosti na Qualcommu pokračuje – podle úniků chystají Číňané druhou generaci s názvem Xring O3, která dorazí ve speciální variantě Xiaomi 18 Ultra.

Přepracovaný procesor a grafika nahoru o čtvrtinu

Pod kódovým označením „Lhasa“ se skrývá dost zásadní redesign. Xiaomi u Xring O1 použilo netypickou čtyřúrovňovou strukturu jader – dvě výkonná Cortex-X925, dvě střední A725, čtyři ořezaná A725 a dvě úsporná A520. U novinky výrobce zjednoduší architekturu zpět na tři úrovně, přičemž role bývalého „big“ clusteru přebírají úsporná „malá“ jádra, která ale výrazně narostla v taktech – z 1,79 GHz rovnou na 3,02 GHz.

Hlavní výkonná jádra by pak měla poprvé prolomit hranici 4 GHz s konkrétně 4,05 GHz, druhá výkonná dvojice se posune ze 3,39 na 3,43 GHz. Konkrétní názvy jader Xiaomi zatím tají, ale s velkou pravděpodobností půjde o nové ARM C1 cores. Grafika se má opřít o Immortalis-G925 MP16 s taktem 1,5 GHz, případně o její nástupkyni Mali G1-Ultra – v každém případě je to o 25 % vyšší takt než u Xring O1.

Rychlost operační paměti zůstává na 9 600 MT/s, což je ovšem stále špičková hodnota a v praxi to nebude limitující. Celkově by tedy Xring O3 měl být solidním krokem vpřed, byť stále spíš v rovině optimalizace než revolučního skoku.

Pro Evropu zase Snapdragon

Podle leakera Yogeshe Brara Xiaomi neplánuje globální vydání verze s Xring O3, takže český zákazník dostane standardní Xiaomi 18 Ultra s nějakou variantou Snapdragonu. Dává to logiku, Xiaomi si na vlastním čipsetu testuje produkční stabilitu a dodavatelské řetězce na domácím trhu, kde má největší kontrolu.

Kromě 18 Ultra by se měl Xring O3 objevit i v chystaném ohebném Xiaomi Mix Fold 5, jehož premiéra se očekává už v srpnu. Xiaomi 18 Ultra dorazí podle plánu v prosinci a teprve pak se ukáže, jestli Xring O3 dokáže reálně konkurovat tomu nejlepšímu, co Qualcomm a MediaTek aktuálně nabízejí.

Lákala by vás verze Xiaomi telefonu s vlastním čipsetem, nebo dáváte přednost osvědčeným Snapdragonům?

Zdroj: GSMArena

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025