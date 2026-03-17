Xiaomi 18 Pro zachová zadní displej a dostane dvojici 200Mpx fotoaparátů. Co dalšího o něm víme? Loni v září Xiaomi překvapilo dvojicí telefonů Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max, které zaujaly především velkým zadním displejem obklopujícím fotomodul. Nyní se začínají objevovat první spekulace o jejich nástupcích a zdá se, že čínský výrobce má v plánu pokračovat v nastoleném trendu – a přidat k tomu výrazný upgrade fotoaparátů. Dva 200Mpx snímače? Větší baterie v kompaktním těle Zadní displej zůstává Kdy se dočkáme? Dva 200Mpx snímače? Podle informací leakera Digital Chat Station má Xiaomi 18 Pro nabídnout 200Mpx hlavní fotoaparát v kombinaci s 200Mpx periskopickým teleobjektivem. Oproti současnému modelu 17 Pro, který disponuje 50Mpx snímači, by tak šlo o čtyřnásobný nárůst rozlišení. K velkému upgradu dojde ve smyslu velikosti senzoru nebo optiky, zatím není jasné. Právě tyhle faktory jsou ale důležité zejména v souvislosti s nočním fotografováním. Větší baterie v kompaktním těle Xiaomi 18 Pro si má zachovat 6,3″ displej, který z něj dělá relativně kompaktní vlajkovou loď. Přesto by měl ukrývat baterii s kapacitou 7 000 mAh, což představuje nárůst o 700 mAh oproti předchůdci. Samozřejmostí má být bezdrátové nabíjení a ultrazvuková čtečka otisků v displeji. Telefon by měl splňovat certifikaci IP68/IP69. Zadní displej zůstává Dobrou zprávou pro příznivce neotřelého designu je, že Xiaomi údajně zachová zadní displej i u řady 18. Není to samozřejmost – vtěsnat větší baterii, objemnější fotoaparáty i pomocnou obrazovku do kompaktního těla vyžaduje důmyslnou konstrukci. Pod kapotou by měl tikat dosud nepředstavený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Kdy se dočkáme? Pokud Xiaomi dodrží loňský harmonogram, měla by nová řada vyjít v Číně v září. Je však nepravděpodobné, že by modely Pro dorazily i za hranice domácího trhu a začaly by se prodávat třeba v Česku. Očekává se, že do Evropy výrobce přinese pouze základní model a fotomobil Ultra. Zaujal vás zadní displej u Xiaomi 17 Pro, nebo jde podle vás o zbytečnost? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena, Gizmochina