TOPlist

Xiaomi 18 Pro zachová zadní displej a dostane dvojici 200Mpx fotoaparátů. Co dalšího o něm víme?

  • Xiaomi 18 Pro má údajně dostat dva 200Mpx snímače – hlavní i periskopický teleobjektiv
  • Baterie by měla narůst na 7 000 mAh oproti 6 300 mAh u současného modelu 17 Pro
  • Zadní displej zůstane zachován a telefon pohání údajně Snapdragon 8 Elite Gen 6

Sdílejte:
Adam Kurfürst
17.3.2026 22:00
Ikona komentáře 0
Loni v září Xiaomi překvapilo dvojicí telefonů Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max, které zaujaly především velkým zadním displejem obklopujícím fotomodul. Nyní se začínají objevovat první spekulace o jejich nástupcích a zdá se, že čínský výrobce má v plánu pokračovat v nastoleném trendu – a přidat k tomu výrazný upgrade fotoaparátů.

Dva 200Mpx snímače?

Podle informací leakera Digital Chat Station má Xiaomi 18 Pro nabídnout 200Mpx hlavní fotoaparát v kombinaci s 200Mpx periskopickým teleobjektivem. Oproti současnému modelu 17 Pro, který disponuje 50Mpx snímači, by tak šlo o čtyřnásobný nárůst rozlišení.

K velkému upgradu dojde ve smyslu velikosti senzoru nebo optiky, zatím není jasné. Právě tyhle faktory jsou ale důležité zejména v souvislosti s nočním fotografováním.

Větší baterie v kompaktním těle

Xiaomi 18 Pro si má zachovat 6,3″ displej, který z něj dělá relativně kompaktní vlajkovou loď. Přesto by měl ukrývat baterii s kapacitou 7 000 mAh, což představuje nárůst o 700 mAh oproti předchůdci. Samozřejmostí má být bezdrátové nabíjení a ultrazvuková čtečka otisků v displeji. Telefon by měl splňovat certifikaci IP68/IP69.

Zadní displej zůstává

Dobrou zprávou pro příznivce neotřelého designu je, že Xiaomi údajně zachová zadní displej i u řady 18. Není to samozřejmost – vtěsnat větší baterii, objemnější fotoaparáty i pomocnou obrazovku do kompaktního těla vyžaduje důmyslnou konstrukci. Pod kapotou by měl tikat dosud nepředstavený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Kdy se dočkáme?

Pokud Xiaomi dodrží loňský harmonogram, měla by nová řada vyjít v Číně v září. Je však nepravděpodobné, že by modely Pro dorazily i za hranice domácího trhu a začaly by se prodávat třeba v Česku. Očekává se, že do Evropy výrobce přinese pouze základní model a fotomobil Ultra.

Zaujal vás zadní displej u Xiaomi 17 Pro, nebo jde podle vás o zbytečnost?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena, Gizmochina

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

