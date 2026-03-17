Xiaomi 17 Ultra po týdnu používání: Skvělá vlajka s neskutečnými foťáky Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Ultra do Česka přišlo koncem února s cenou 35 990 Kč Přináším dojmy po prvním týdnu používání, okouzlil mě hlavně teleobjektiv Skvělý je i 1palcový hlavní snímač, čipset či ultrazvuková čtečka otisků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.3.2026 08:00 2 komentáře 2 Xiaomi koncem minulého měsíce na konferenci v Barceloně globálně představilo řadu Xiaomi 17, jež kromě základního modelu obsahuje také fotomobil nesoucí přídomek Ultra. V pořadí jde o třetí generaci tohoto zařízení dostupnou na českém trhu a podle mě dává smysl, že Xiaomi k nám dováží zrovna tento model a ne třeba variantu Pro, jak tomu bylo dříve. Xiaomi 17 Ultra je stejně jako předchozí verze ideálním strojem pro uživatele, kteří chtějí prémiově vybavený telefon a milují focení. Já sám nejsem žádný profík – zrcadlovku jsem měl v ruce maximálně na vyzkoušení a své přátele na akcích nenutím, aby do kamery pózovali. Přesto ale chci, aby snímky zachycující mé zážitky, blízké lidi nebo jen pěkné věci v mém okolí nějak vypadaly, a to nejen ve dne, ale i v noci. Rád se kochám detaily, kvalitním rozmazáním pozadí či barevným podáním a nerad vidím šum. Zároveň si miluju hrát se zoomem, a tak mi zkrátka nestačí jen primární objektiv a ultra širokoúhlá kamera. Potřebuji i teleobjektiv. Tohle vše mi dosud byl svým způsobem schopen poskytnout i Google Pixel 9 Pro XL, vlajkový model softwarového giganta z předminulého roku. Xiaomi 17 Ultra ale vše posouvá na daleko vyšší úroveň. Na rozdíl od amerického modelu totiž nesází all-in na software, ale snaží se přinést ty nejlepší možné senzory a technologicky pokročilou optiku. A skutečně se mu to daří, za což můžeme vděčit i partnerství Xiaomi s německou firmou Leica, která se stará právě o objektivy. Xiaomi 17 Ultra mám k dispozici něco přes týden a jde jednoznačně o nejlepší telefon, který jsem kdy držel v rukou. V současné době je ostatně pěkně náročné jej trumfnout, zařízení s cenovkou přes 30 tisíc na trhu obecně není mnoho a lepší či srovnatelné zážitky vám nabídne pouze několik málo konkurentů. Pojďte se společně se mnou podívat na mé dosavadní dojmy z testování. Fotoaparáty: Teleobjektiv a LOFIC posouvají focení o kus dál Nebudu vás už dlouho napínat: fotoaparáty Xiaomi 17 Ultra jsou opravdu fantastické. Možná vás ale překvapí, že výrobce tentokrát do obřího ostrůvku, který zabírá zhruba třetinu zad, umístil pouze tři objektivy namísto čtyř. Nemyslete si však, že by vás chtěl ochudit. 200Mpx teleobjektiv poháněný senzorem ISOCELL HPE od Samsungu pouze disponuje tak pokročilou optikou, že další doprovodný snímač pro focení se zoomem už není potřeba. Teleobjektiv Xiaomi 17 Ultra spoléhá na tři skupiny objektivů a pohyblivý mechanismus, který umožňuje přepínání mezi čtyřmi ohniskovými vzdálenostmi: 75 mm, 85 mm, 90 mm a 100 mm. To představuje ekvivalent 3,2x až 4,3x přiblížení. Když pak vezmeme v potaz možnost digitálního ořezu, dovedeme se dostat až na 17,2x zoom (400mm ohnisková vzdálenost) v optické kvalitě. Výsledky jsou přitom fascinující. Potěší špičková detailnost snímků, barevná konzistence napříč ohnisky i dynamický rozsah. Při fotografování v noci se pak projeví velikost snímače (1/1,4”), neboť výsledné snímky neztrácí na detailech a neobsahují šum. Neméně zajímavý je pak hlavní fotoaparát spoléhající se na 1palcový senzor Light Fusion 1050L. Pracuje s 50Mpx rozlišením a tentokrát se pyšní technologií LOFIC. Jejím posláním je zvýšit dynamický rozsah fotografií, a to přímo na úrovni senzoru. Činí tak s pomocí fotodiody a kondenzátoru, do něhož může proudit přebytečný náboj při velmi jasném protisvětle. V extrémních případech tak fotoaparát nemusí volit mezi detaily ve světlech nebo stínech, ale může zachytit obojí. Zbylé snímače jsou také schopné, byť vedle hlavního fotoaparátu a teleobjektivu nepůsobí tak výjimečně. 50Mpx ultraširokoúhlá kamera se senzorem Samsung ISOCELL JN5 funguje velmi dobře a stejně tak 50Mpx přední kamera s automatickým zaostřováním a podporou nahrávání videí ve 4K při 60 FPS. Na Xiaomi 17 Ultra mě velmi baví možnost přepínat mezi barevnými styly, i když jsem většinu času strávil s módem Leica Vibrant. Ten nepřináší nejautentičtější, ale zato barevně pestré snímky. Výbava je špičková i v dalších směrech Xiaomi 17 Ultra je plnohodnotná vlajková loď s bonusem v podobě špičkových fotoaparátů. Dokládá to třeba čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, s nímž dostanete nekompromisní výkon pro hraní, práci s videem nebo náročnější multitasking. Opomenout nesmím ani 6,9" displej, kterému snad není co vytknout. Faktem sice je, že některé čínské modely už posunuly frekvenci nad 120 Hz, ale rozhodně se nezlobím kvůli tomu, že Xiaomi 17 Ultra ještě v tomhle ohledu zůstává u standardu. Naopak jej můžeme pochválit za 12bitovou barevnou hloubku nebo 3 500nitový jas. Vyzdvihnout mohu i ultrazvukovou čtečku otisků, která funguje rychle a spolehlivě. Velkým potěšením je pro mě neustále se zlepšující HyperOS. Xiaomi 17 Ultra přichází s verzí HyperOS 3 postavenou na Androidu 16, takže nabízí i kopii Dynamic Islandu od Applu nebo sadu AI funkcí uvnitř aplikací, které fungují i v češtině. Prostředí je plynulé a designově mi sedí. Nedostatek představuje jen pořád ta stejná pohádka s bloatwarem… Kde vnímám potenciální slabinu, je baterie. Před sepsáním recenze se na ni hodlám ještě podrobněji zaměřit, ale čistě pocitově mi připadne, že 6 000mAh akumulátor nevydrží tak dlouho, jak bych předpokládal. Xiaomi ale obecně nemá efektivitu zvládnutou tak dobře jako někteří konkurenti a neplatí to pouze ve vlajkové třídě. Na druhou stranu, 90W nabíjení kabelem a podpoře 50W bezdrátového nabíjení ocení snad každý a to stejné platí také o reverzním bezdrátovém nabíjení (které Xiaomi snad nikde nezmiňuje, ale přesto s ním sluchátka typu Galaxy Buds4 Pro dobijete). Verdikt: Špičkový fotomobil s minimem slabin? Xiaomi 17 Ultra je zkrátka radost používat. Tenhle výrok se samozřejmě dá nejlépe vztáhnout k jeho fotoaparátům, pro něž se konkurence hledá opravdu obtížně, ale pokud nejde o baterii, od které jsem určitě čekal víc, nemá vás telefon čím zklamat. Nebo jsem na to zatím minimálně nepřišel. Pokud bychom se měli bavit o upgradu z předchozí generace, technologie LOFIC nebo teleobjektiv se čtyřmi různými ohnisky jsou zajímavá vylepšení, ale z mého pohledu ne taková, aby si za ně člověk po prodeji starého kusu připlácel ještě mnoho tisíc. Uvidíme, co přinese příští model – aktuálně se spekuluje o návratu k sestavě čtyř foťáků či vylepšené ultraširokoúhlé kameře. Co na Xiaomi 17 Ultra říkáte vy? Naše první dojmy, parametry i české ceny Jakub Kárník 17.1.2024 Xiaomi 15 oficiálně představeno! Tento prémiový telefon skvěle padne do ruky a oslní výbavou Adam Kurfürst 29.10.2024