Xiaomi zřejmě okopíruje Apple v další strategii. Fanoušci z toho nejsou zrovna nadšení

  • V září mají podle úniků dorazit jen modely Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max, základní osmnáctka až koncem roku či v roce 2027
  • Apple chystá stejný manévr – iPhone 18 Pro na podzim, obyčejná osmnáctka a Air 2 až na jaře 2027
  • Za rozpadem řad stojí ceny: paměti i nový 2nm Snapdragon jsou tak drahé, že levnější modely nemají z čeho žít

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.8.2026 10:00
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xiaomi 17 vs 17 ultra jpg
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Roky jsme byli zvyklí na jednoduchý rituál. Výrobce svolá jednu tiskovku, ukáže tři telefony jedné řady a zákazník si vybere podle peněženky. Letos se tenhle model rozpadá – a nejde o rozmar dvou firem, ale o důsledek toho, co se posledních dvanáct měsíců děje s cenami součástek.

Vlajka nadvakrát

Podle červencového úniku uvede Xiaomi v září pouze Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max. Oba mají běžet na čerstvém Snapdragonu 8 Elite Gen 6 Pro. Základní Xiaomi 18 si počká na konec roku 2026, případně až na začátek roku 2027 – a možná ani nedostane stejný čip, protože nový 2nm křemík je údajně příliš drahý.

xiaomi 17 ultra zelena displej

Apple hraje stejnou hru

Kdo si myslí, že jde o čínskou specialitu, ať se podívá do Cupertina. Apple má letos na podzim představit iPhone 18 Pro, 18 Pro Max a svůj první skládací telefon. Základní iPhone 18, model 18e a iPhone Air druhé generace mají přijít až na jaře 2027.

Ta shoda není náhoda dvou marketingových oddělení. Oba výrobci nakupují paměti od stejné trojice dodavatelů a oba na sobě cítí stejný tlak.

Za všechno může paměť

Čísla mluví jasně. Podle analytiků Counterpointu vzrostly ceny mobilních pamětí DRAM od začátku roku 2025 zhruba o 70 % a NAND úložiště se téměř zdvojnásobilo. Gartner odhaduje, že se ceny pamětí a SSD do konce letošního roku vyšplhají celkem o 130 % a promítnou se do 13% zdražení telefonů oproti roku 2025. Dodávky smartphonů mají letos podle stejné analýzy klesnout o 8,4 procenta – nejstrmější propad za víc než deset let.

Důvod je prozaický. Samsung, SK Hynix a Micron přesunuli většinu kapacit na paměti HBM pro datacentra s umělou inteligencí, kde je marže nesrovnatelně vyšší. Na telefony zbývá zlomek výroby. Paměť dnes tvoří víc než pětinu výrobní ceny běžného telefonu, zatímco dřív to bylo deset až patnáct procent.

Rozdělení řady je na tohle logická reakce. Drahé modely se prodají i za vyšší cenu, protože jejich kupec se o pár tisíc škudlit nebude. Levnější telefon se se stejným zdražením prodává mnohem hůř, takže ho výrobce raději odloží – třeba na dobu, kdy budou paměti o něco levnější. Analytici ovšem umisťují zlom nejdřív do konce roku 2027, takže na rychlé zlevnění se spoléhat nedá.

Jde zatím o úniky, které ani Xiaomi, ani Qualcomm nepotvrdily. Trend samotný ale potvrzuje trh: chytré telefony letos zdražují a výrobci to řeší tím, že levnější modely posouvají dál od premiéry.

Počkali byste si měsíce na levnější model, nebo si radši připlatíte za Pro verzi hned?

Zdroje: Notebookcheck, Gartner, Tom’s Hardware, TrendForce

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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