Unikla evropská cena Xiaomi 17. Přijde v působivé zelené barvě, ale s menší baterií oproti čínské verzi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 se v Evropě objeví s cenou od 999 eur za verzi s 256GB úložištěm Globální verze dostane menší 6 330mAh baterii oproti 7 000 mAh v Číně Prodej by měl odstartovat po veletrhu MWC 2026, tedy někdy v březnu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v Číně už nějakou dobu prodává svou novou vlajkovou řadu 17, globální uvedení však stále čekáme. Nyní se díky předčasnému výpisu u jednoho z německých prodejců dozvídáme, kolik si za kompaktní Xiaomi 17 připlatíme v Evropě – a také to, že oproti čínskému modelu přijdeme o část baterie. Cena zůstává na úrovni předchůdce Server Notebookcheck zachytil produkt u německého prodejce s cenou 1 099 eur (skoro 27 tisíc korun v přepočtu) za variantu s 512GB úložištěm. Na základě dřívějších úniků od uznávaného leakera Sudhanshu Ambhoreho pak očekává, že základní verze s 256GB úložištěm vyjde na 999 eur (lehce přes 24 tisíc korun v přepočtu). Menší baterie než v Číně Zajímavější je informace o baterii. Zatímco čínská verze Xiaomi 17 disponuje 7 000mAh článkem, globální model se spokojí s 6 330 mAh. I tak jde o zhruba 20% nárůst oproti 5 240 mAh v předchozí generaci. Telefon podporuje 100W drátové nabíjení. Tři barvy pro každý model Sudhanshu Ambhore prozradil také barevné varianty a paměťové konfigurace. Xiaomi 17 dorazí v černé, modré a zelené s volbou mezi 12/256GB a 12/512GB. Fotograficky zaměřené Xiaomi 17 Ultra pak bude k dispozici v černé, bílé a zelené s konfigurací 16/512GB nebo 16/1TB. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vs Samsung Galaxy A56: Který model si vybrat a proč? (srovnání specifikací) Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Oba smartphony by se měly na globální trhy dostat po skončení veletrhu MWC 2026, tedy někdy v průběhu března. Pořídili byste si Xiaomi 17, i když má menší baterii než čínská verze? Zdroje: Notebookcheck, Sudhanshu Ambhore/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon cena únik Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024