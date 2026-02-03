Vyhlížíte Xiaomi 17 Ultra? Známe evropskou cenu tohoto špičkového fotomobilu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Ultra má v Evropě stát 1 499 eur za verzi 16/512GB, což odpovídá ceně předchůdce Globální verze dostane menší 6 000mAh baterii oproti 6 800 mAh čínského modelu Telefon dorazí ve třech barvách, fialová varianta zůstane na domácím trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Před pár dny jsme vás informovali o uniklé evropské ceně Xiaomi 17, nyní se dozvídáme totéž o fotograficky zaměřeném modelu Ultra. Podle důvěryhodného leakera známého pod přezdívkou Arsène Lupin má Xiaomi 17 Ultra v Evropě stát 1 499 eur (zhruba 36 400 Kč v přepočtu) za konfiguraci se 16 GB RAM a 512GB úložiště. Cena tak zůstává na úrovni loňského modelu, který do Česka přišel s oficiální cenou 34 999 Kč. Menší baterie než v Číně Podobně jako u základního Xiaomi 17 se i u verze Ultra opakuje scénář s osekanou baterií. Zatímco čínská varianta disponuje 6 800mAh článkem, globální model se spokojí s 6 000 mAh. Rozdíl 800 mAh je citelnější než u základního modelu, kde činí přibližně 670 mAh. Telefon každopádně podporuje 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Unikla evropská cena Xiaomi 17. Přijde v působivé zelené barvě, ale s menší baterií oproti čínské verzi Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Co se týče barevných variant, Xiaomi 17 Ultra dorazí do Evropy v bílé, černé a údajně i výrazné zelené. Další zajímavý odstín, a to fialový (Cold Smoke Purple), prý zůstane exkluzivitou čínského trhu. Na co se můžeme těšit? Připomeňme, že Xiaomi 17 Ultra láká především na fotografickou výbavu. Hlavní snímač Light Hunter 1050L s 1palcovou plochou a technologií LOFIC doplňuje 200Mpx teleobjektiv s kontinuálním optickým zoomem v rozsahu 75–100 mm. Trojici uzavírá 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Telefon pohání Snapdragon 8 Elite, displej má úhlopříčku 6,85 palce s jasem až 3 500 nitů a tloušťka pouhých 8,29 mm z něj dělá nejtenčí model v historii řady Ultra. Oficiální uvedení v Evropě včetně Česka Xiaomi zatím nepotvrdilo. Podle čerstvých informací od leakera Yogeshe Brara by se globální modely řady Xiaomi 17 mohly světu poprvé ukázat už 28. února. Pořídili byste si Xiaomi 17 Ultra i s menší baterií? Zdroje: Arsène Lupin/X, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotomobil únik vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024