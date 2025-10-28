TOPlist

Tahle bestie změní mobilní focení! Xiaomi 17 Ultra dostane unikátní technologie

  • Xiaomi 17 Ultra dostane nový 50MP hlavní senzor s technologií ISZ pro plynulé přiblížení
  • Periskopický teleobjektiv nabídne rozlišení 200 MPx a makro režim s vysokým přiblížením
  • Telefon nedostane zadní displej, místo toho přijde kruhový fotomodul

Jakub Kárník
28.10.2025 12:00
xiaomi 17

Xiaomi už sice v Číně představilo modely Xiaomi 17, 17 Pro a 17 Pro Max, ale chybí ještě poslední kus skládačky – verze Ultra. Ta tradičně dorazí o něco později než základní řada, a pokud se výrobce bude držet loňského harmonogramu, měla by být odhalena někdy před čínským Novým rokem. Model 15 Ultra totiž přišel letos v únoru.

Z Číny nyní unikly další podrobnosti o fotoaparátech nadcházejícího Xiaomi 17 Ultra, a vypadá to, že firma opět posune laťku v mobilní fotografii.

Hlavní kamera s plynulým zoomem

Podle informací známého leakera Digital Chat Station dostane Xiaomi 17 Ultra nový 50megapixelový hlavní senzor s technologií ISZ (In-Sensor Zoom). Co to znamená v praxi? Telefon bude schopen zvětšovat obraz přímo v čipu fotoaparátu, a to téměř až na ohniskovou vzdálenost periskopického teleobjektivu.

Xiaomi 17 Pro Max:

xiaomi 17 pro v ruce zadni strana

ISZ není nic jiného než chytré ořezávání obrazu z velkého senzoru, ale díky 1palčové velikosti čipu a vysokému rozlišení nedochází k viditelné ztrátě kvality. Přechod z hlavní kamery na teleobjektiv tak bude vypadat plynule, bez skoků. Hlavní senzor má navíc podporovat větší množství úrovní přiblížení než dosud.

Teleobjektiv s 200 megapixely a makro režimem

Periskopický teleobjektiv bude ještě zajímavější. Xiaomi do něj podle zdrojů nacpe 200megapixelový senzor velkého formátu, který podpoří technologii 4×4 RMSC. Ta umožní bezztrátové přiblížení na více ohniskových vzdálenostech a speciální režim „telephoto macro“ – tedy makro snímky s výrazným přiblížením.

Zajímavé je, že zaostřovací vzdálenost nebude příliš krátká, což naznačuje, že půjde spíš o detail vzdálených objektů než klasické makro záběry. Oba nové senzory mají navíc nabídnout velmi vysoký dynamický rozsah, tedy lepší zachycení detailů ve stínech i světlech.

Kruhový modul místo zadního displeje

Xiaomi 17 Ultra přijde se čtyřmi fotoaparáty na zádech, přičemž všechny kromě periskopického teleobjektivu budou mít rozlišení 50 megapixelů. Co však telefon nedostane, je zadní displej, který mají modely 17 Pro a Pro Max.

Důvod je prostý – větší fotoaparáty potřebují víc místa uvnitř těla, a na zadní obrazovku už zkrátka nezbývá prostor. Místo toho se Xiaomi vrátí ke kruhovému fotomodulu, což dává vzhledem k prioritám této řady smysl. Ultra série byla vždy především o fotografování, takže obětování displeje ve prospěch optiky je logické.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 a termín uvedení

Telefon poběží na čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, stejně jako zbytek řady. Podporovat bude jak drátové, tak bezdrátové rychlé nabíjení a větší baterii než předchůdce.

Xiaomi 17 Ultra už prošlo síťovou certifikací pod interním označením 2512BPNDAC, což naznačuje, že uvedení není daleko. Podle časové osy by měl telefon dorazit ještě před čínským Svátkem jara, tedy pravděpodobně v lednu nebo únoru 2026.

Prezident skupiny Xiaomi Lu Weibing již dříve prohlásil, že model 17 Ultra „předefinuje standard pro mobilní fotografii“ a přinese několik zcela nových zobrazovacích technologií.

Jak se těšíte na Xiaomi 17 Ultra?

Zdroj: GSMArena

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

