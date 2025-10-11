Xiaomi 17 Ultra nabídne výrazně lepší foťáky než předchůdce, hlásá leaker. Prozradil i některé specifikace Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi nedávno představilo tříčlennou rodinku telefonů Xiaomi 17 Nyní se středem pozornosti pomalu stává nepředstavené Xiaomi 17 Ultra Známý leaker hovoří o výrazném pokroku ve foťácích oproti předchozí generaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi nedávno uvedlo na čínský trh očekávanou tříčlennou rodinku Xiaomi 17, která zahrnuje základní model, variantu Pro a nejvybavenější Pro Max. Nyní se však pozornost technologického světa upíná k chystanému vrcholu nabídky – modelu Xiaomi 17 Ultra, jehož klíčové specifikace fotoaparátů právě unikly na internet díky známému informátorovi Digital Chat Station. Čtyři fotoaparáty s mimořádným rozlišením Podle uniklých informací dostane Xiaomi 17 Ultra čtyřnásobnou sestavu zadních fotoaparátů, která kombinuje jeden 200Mpx snímač s třemi 50Mpx senzory. Hlavní fotoaparát má nabídnout mimořádně vysoký dynamický rozsah, zatímco periskopový teleobjektiv využije zcela novou optickou technologii pro dosažení ještě lepších výsledků při fotografování vzdálených objektů. Xiaomi 15 Ultra Sestava by měla zahrnovat ultra širokoúhlý objektiv a pravděpodobně i klasický teleobjektiv vedle zmíněného periskopového řešení. Digital Chat Station zdůrazňuje, že fotoaparáty představují výrazný pokrok oproti předchozí generaci Ultra, přičemž hlavní a periskopový fotoaparát prošly zásadními vylepšeními. Neměli bychom se tedy nechat zmást rozlišeními v Mpx, která mají zůstat identická. Dvě varianty s různými funkcemi? Zajímavostí je, že Xiaomi 17 Ultra má dorazit ve dvou různých verzích. Obě budou sice vybaveny stejnými senzory a optickými technologiemi, ale ta vyšší nabídne navíc údajně revoluční zobrazovací funkce, které zřejmě posunout možnosti mobilní fotografie na zcela novou úroveň. Konkrétní detaily o těchto funkcích zatím zůstávají tajemstvím, a tak si můžeme pouze domýšlet, v čem reálně budou prospěšné. Dostane ona prémiovější verze lepší AIčko? Bůhví… Podle nepotvrzených spekulací by hlavní 200Mpx fotoaparát mohl využívat nový senzor Sony IMX09E o velikosti 1/1,12″, zatímco delší teleobjektiv by měl dostat Samsung HP5 s rozlišením 200 Mpx a velikostí 1/1,56″. Kratší teleobjektiv a ultra širokoúhlý fotoaparát by pak mohly spoléhat na snímače Samsung JN5. Co nabízí aktuální Xiaomi 15 Ultra? Pro připomenutí, současný Xiaomi 15 Ultra disponuje systémem čtyř fotoaparátů Leica s optickým objektivem Leica Summilux. Hlavní fotoaparát využívá 1palcový 50Mpx snímač Sony LYT-900, který doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv s velikostí senzoru 1/1,4″, 50Mpx pohyblivý teleobjektiv s ekvivalentem 70mm ohniskové vzdálenosti a 50Mpx ultra širokoúhlý objektiv s pokrytím 14mm. Celá sestava nabízí rozsah ohniskových vzdáleností od 14 do 200 mm. POCO F8 Ultra prý vylepší věc, kterou předchůdce naprosto překvapil. O co půjde? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Xiaomi 17 Ultra se s nejvyšší pravděpodobností představí až začátkem příštího roku, takže ještě zbývá spousta času na to, abychom se dozvěděli další detaily prostřednictvím nějakého dalšího úniku. Osobně jsem zvědavý zejména na to, zda se Xiaomi doopravdy uchýlí k vydání dvou různých variant s odlišnými paletami funkcí – a ještě více na to, v čem budou rozdíly mezi nimi skutečně spočívat. Plánujete si pořídit Xiaomi 17 Ultra? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon fotomobil únik Xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024