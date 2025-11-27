TOPlist

Xiaomi 17 Ultra výbavou překvapí! Ubyde jeden senzor, na jeho místo nastoupí magický teleobjektiv od Samsungu

  • Xiaomi 17 Ultra přijde jen se třemi fotoaparáty místo čtyř, jak tomu bylo u předchůdce
  • Nahrazení proběhne za cenu ztráty 3× teleobjektivu, přibude však 200MPx přibližovací senzor
  • Možným vysvětlením je nasazení průběžného zoomu od Samsungu

Jakub Kárník
27.11.2025 20:00
Xiaomi 15 Ultra recenze

Čínský výrobce Xiaomi se chystá výrazně změnit fotografickou výbavu své špičkové řady Ultra. Zatímco aktuální Xiaomi 15 Ultra disponuje čtyřmi fotoaparáty na zádech, nadcházející generace s označením 17 Ultra si údajně vystačí jen se třemi. Jde o pokrok, nebo naopak o krok zpět?

Co zmizí a co přibude

Podle úniku dojde ke konkrétní změně: Xiaomi vypustí dedikovaný 50MPx teleobjektiv s 3× optickým zoomem, který měl loňský model. Na jeho místo nastoupí výrazně výkonnější 200MPx senzor S5KHPE od Samsungu.

Kompletní sestava fotoaparátů Xiaomi 17 Ultra by měla vypadat následovně:

  • Hlavní snímač: 50MPx OVX10500U
  • Teleobjektiv: 200MPx S5KHPE (Samsung)
  • Širokoúhlý: 50MPx OV50M nebo S5KJN5
  • Selfie kamera: 50MPx OV50M

Průběžný zoom

Již v září se objevily informace, že Samsung zahájil masovou výrobu senzorů s průběžným (continuous) zoomem a že mezi prvními odběrateli budou čínské značky. Xiaomi 17 Ultra má údajně integrovat právě samsungovský 200MPx senzor, což by mohlo naznačovat využití této technologie.

Xiaomi 15 Ultra telefon displej zepředu

Co to v praxi znamená? Klasické telefony s více teleobjektivy přepínají mezi pevně danými hodnotami – například 1×, 3× a 5× zoom. Continuous zoom by měl umožnit plynulé přibližování bez skoků, přičemž by systém inteligentně využíval nejvhodnější část snímače pro každou úroveň přiblížení. Pokud Xiaomi tuto technologii skutečně nasadí, mohlo by to být přesvědčivé vysvětlení, proč stačí jeden skvělý a univerzální teleobjektiv místo dvou specializovaných.

Zůstává ale otázka: bude výsledek skutečně lepší než kombinace dvou dedikovaných čoček? To ukáže až praxe.

Co víme o zbytku telefonu

Xiaomi 17 Ultra bude vedle fotoaparátu nabízet i odpovídající hardwarovou výbavu. V útrobách telefonu bude pracovat čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, telefon poběží na systému HyperOS 3 s pokročilými funkcemi umělé inteligence.

Zajímavostí je, že Xiaomi údajně plánuje globální variantu se satelitní komunikací, což by byl významný posun oproti současnému stavu, kdy podobné funkce zůstávají typicky omezeny na čínský trh.

Xiaomi 17 Ultra by mělo být oficiálně představeno v první polovině roku 2026. Do té doby se dočkáme jistě ještě mnoha dalších úniků.

Jak se těšíte na Xiaomi 17 Ultra?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

