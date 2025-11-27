Xiaomi 17 Ultra výbavou překvapí! Ubyde jeden senzor, na jeho místo nastoupí magický teleobjektiv od Samsungu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Ultra přijde jen se třemi fotoaparáty místo čtyř, jak tomu bylo u předchůdce Nahrazení proběhne za cenu ztráty 3× teleobjektivu, přibude však 200MPx přibližovací senzor Možným vysvětlením je nasazení průběžného zoomu od Samsungu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Xiaomi se chystá výrazně změnit fotografickou výbavu své špičkové řady Ultra. Zatímco aktuální Xiaomi 15 Ultra disponuje čtyřmi fotoaparáty na zádech, nadcházející generace s označením 17 Ultra si údajně vystačí jen se třemi. Jde o pokrok, nebo naopak o krok zpět? Co zmizí a co přibude Podle úniku dojde ke konkrétní změně: Xiaomi vypustí dedikovaný 50MPx teleobjektiv s 3× optickým zoomem, který měl loňský model. Na jeho místo nastoupí výrazně výkonnější 200MPx senzor S5KHPE od Samsungu. Kompletní sestava fotoaparátů Xiaomi 17 Ultra by měla vypadat následovně: Hlavní snímač: 50MPx OVX10500U Teleobjektiv: 200MPx S5KHPE (Samsung) Širokoúhlý: 50MPx OV50M nebo S5KJN5 Selfie kamera: 50MPx OV50M Průběžný zoom Již v září se objevily informace, že Samsung zahájil masovou výrobu senzorů s průběžným (continuous) zoomem a že mezi prvními odběrateli budou čínské značky. Xiaomi 17 Ultra má údajně integrovat právě samsungovský 200MPx senzor, což by mohlo naznačovat využití této technologie. Co to v praxi znamená? Klasické telefony s více teleobjektivy přepínají mezi pevně danými hodnotami – například 1×, 3× a 5× zoom. Continuous zoom by měl umožnit plynulé přibližování bez skoků, přičemž by systém inteligentně využíval nejvhodnější část snímače pro každou úroveň přiblížení. Pokud Xiaomi tuto technologii skutečně nasadí, mohlo by to být přesvědčivé vysvětlení, proč stačí jeden skvělý a univerzální teleobjektiv místo dvou specializovaných. Zůstává ale otázka: bude výsledek skutečně lepší než kombinace dvou dedikovaných čoček? To ukáže až praxe. Co víme o zbytku telefonu Xiaomi 17 Ultra bude vedle fotoaparátu nabízet i odpovídající hardwarovou výbavu. V útrobách telefonu bude pracovat čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, telefon poběží na systému HyperOS 3 s pokročilými funkcemi umělé inteligence. Zajímavostí je, že Xiaomi údajně plánuje globální variantu se satelitní komunikací, což by byl významný posun oproti současnému stavu, kdy podobné funkce zůstávají typicky omezeny na čínský trh. Xiaomi 17 Ultra by mělo být oficiálně představeno v první polovině roku 2026. Do té doby se dočkáme jistě ještě mnoha dalších úniků. Jak se těšíte na Xiaomi 17 Ultra? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Leica únik informací Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.