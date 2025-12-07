Xiaomi 17 Ultra se může představit ještě před Vánocemi, zaznívá z Číny Hlavní stránka Zprávičky Podle leakera Smart Pikachu by Xiaomi 17 Ultra mohlo být představeno už 18. prosince v Číně Telefon má nabídnout 200Mpx teleobjektiv od Samsungu s průběžným zoomem místo dvou samostatných čoček Globální uvedení se očekává až v březnu 2026, pravděpodobně během veletrhu MWC v Barceloně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi letos v září představilo trojici vlajkových lodí řady 17, ale na vrcholný model Ultra si fanoušci museli počkat. Nyní se zdá, že čekání bude kratší, než se původně předpokládalo. Podle čerstvých informací z čínské sociální sítě Weibo by se Xiaomi 17 Ultra mohlo objevit ještě před Vánocemi. Premiéra možná už 18. prosince Leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu naznačil, že čínští zájemci budou moci provést rezervaci zařízení od 15. do 25. prosince. Jako nejpravděpodobnější datum představení se jeví 18. prosinec, protože velké tiskové konference Xiaomi se tradičně konají ve čtvrtek. Příspěvek leakera Smart Pikachu na platformě Weibo (strojově přeloženo z čínštiny) Pokud se informace potvrdí, půjde o historicky nejranější uvedení modelu Ultra v rámci této produktové řady. Dosud nejdříve debutoval model v únoru. Tři fotoaparáty místo čtyř? Xiaomi 17 Ultra přinese zásadní změnu ve fotografické výbavě. Zatímco model 15 Ultra disponoval čtyřmi zadními fotoaparáty, novinka si vystačí pouze se třemi. Dedikovaný 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem z výbavy zmizí. Xiaomi 17 Ultra výbavou překvapí! Ubyde jeden senzor, na jeho místo nastoupí magický teleobjektiv od Samsungu Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Na jeho místo nastoupí 200Mpx senzor S5KHPE od Samsungu, který by měl nabídnout takzvaný průběžný zoom. Ten umožňuje plynulé přibližování bez skoků mezi pevně danými hodnotami, přičemž systém inteligentně využívá nejvhodnější část snímače pro každou úroveň přiblížení. Kompletní sestava fotoaparátů by měla vypadat následovně: Hlavní snímač: 50Mpx OVX10500U (1palcový typ) Teleobjektiv: 200Mpx S5KHPE (Samsung) Širokoúhlý: 50Mpx OV50M nebo S5KJN5 Selfie kamera: 50Mpx OV50M Špičkový hardware a satelitní komunikace Pod kapotou Xiaomi 17 Ultra bude pracovat čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy stejný procesor jako u zbytku řady 17. Telefon poběží na systému HyperOS 3 s funkcemi umělé inteligence. Zajímavou novinkou má být satelitní komunikace v globální variantě. Dosud podobné funkce zůstávaly omezeny na čínský trh, takže by šlo o významný posun. Naopak zadní displej, kterým se pyšní modely Xiaomi 17 Pro a Pro Max, u verze Ultra nenajdeme – prostor na zádech zaberou fotoaparáty. Kdy se dočkáme v Česku? I když by Xiaomi 17 Ultra mohlo v Číně debutovat ještě před Vánocemi, globální uvedení se očekává až v březnu 2026. Pravděpodobným místem premiéry pro mezinárodní trhy bude veletrh MWC v Barceloně, který proběhne od 2. do 5. března. Do Evropy by měly dorazit pouze dva modely – základní Xiaomi 17 a právě Ultra. Verze Pro a Pro Max zůstanou exkluzivní pro čínský trh, což odpovídá strategii z předchozích let. Cena by měla být srovnatelná s loňským Xiaomi 15 Ultra. Těšíte se na Xiaomi 17 Ultra? Zdroje: Weibo, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotomobil vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024