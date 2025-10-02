Řada Xiaomi 17 se prodává jako housky na krámě. Milionový milník se podařilo překonat rychleji než kdy dřív Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 dosáhlo jednoho milionu prodaných kusů za pouhý týden od představení Prezident společnosti Lu Weibing potvrdil, že firma navyšuje výrobu kvůli vysoké poptávce Na český trh se pravděpodobně dostane pouze základní model Xiaomi 17, a to začátkem roku 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi hlásí obrovský úspěch své nové řady Xiaomi 17, která překročila hranici milionu prodaných kusů v rekordním čase. Podle prezidenta společnosti Lu Weibinga dosáhl tento prodejní milník nejrychlejšího tempa v historii značky. Vedení firmy již reaguje navýšením výroby, aby uspokojilo mimořádnou poptávku. Rekordní prodeje překonaly očekávání „Mnoho fanoušků se velmi zajímá o prodejní pokrok řady Xiaomi 17: současné prodeje již překročily 1 milion kusů, což je rychleji než v předchozích generacích! Zvyšujeme produkci a zásoby, aby se zařízení dostala k zákazníkům co nejdříve, upřímně děkujeme,“ uvedl Lu Weibing na sociální síti Weibo. Dosažení tohoto milníku za pouhý týden od uvedení překonává tempo všech předchozích generací vlajkových telefonů značky. Mimořádný zájem o novou řadu možná může souviset i s tím, že Xiaomi přeskočilo číslování a po loňské patnáctce rovnou představilo řadu 17. Ta zahrnuje tři modely s různým zaměřením – základní a kompaktní Xiaomi 17, lépe vybavené Xiaomi 17 Pro a větší Xiaomi 17 Pro Max. Klíčové přednosti nové řady Xiaomi 17 Základní model Xiaomi 17 se vyznačuje kompaktními rozměry s 6,3″ displejem a nadstandardně velkou baterií. Přestože jde o menší zařízení, obsahuje 7000mAh akumulátor s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Výkon zajišťuje nejnovější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s až 16 GB RAM. Fotovýbava základního modelu zahrnuje trojici 50Mpx fotoaparátů – hlavní Light Fusion 950, ultraširokoúhlý a teleobjektiv s 2,6× optickým přiblížením. Přední kamera má rovněž 50 Mpx rozlišení. Displej typu LTPO OLED nabízí 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas až 3500 nitů. Modely 17 Pro a 17 Pro Max přinášejí jako hlavní inovaci velký zadní displej nazvaný „Magic Back Screen“. Ten zabírá přibližně třetinu zadní strany a obklopuje fotomodul. Na displeji lze zobrazit notifikace, widgety i vlastní motivy a samozřejmě umožňuje pohodlné pořizování selfie pomocí hlavních fotoaparátů. Nejvybavenější model 17 Pro Max disponuje 6,9″ hlavním displejem, novým fotoaparátem se snímačem Light Hunter 950L a baterii o kapacitě 7500 mAh s vylepšenou L-stack technologií. Všechny telefony běží na nejnovější verzi systému HyperOS 3 postaveném na základech Androidu 15. Kdy se dočkáme v Česku? Z dřívějších informací vyplývá, že na český trh se pravděpodobně dostane pouze základní model Xiaomi 17. Vybavenější verze Pro a Pro Max zůstanou exkluzivitou čínského trhu. Na globální uvedení si navíc budeme muset počkat až do začátku roku 2026, pravděpodobně do února nebo března. Začátkem příštího roku se očekává také představení fotomobilu Xiaomi 17 Ultra, který by mohl doplnit současnou trojici modelů. I tohle zařízení se pravděpodobně podívá k nám. Konec dominance iPhonu? Xiaomi 17 Pro Max běží rychleji, chladněji a šetří energii Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Ceny v Číně začínají na 4499 jüanech (přibližně 13 100 Kč) za základní model v konfiguraci 12/256 GB. U nás by Xiaomi 17 mohlo stát kolem 18-20 tisíc Kč, ale oficiální evropské ceny zatím pochopitelně nebyly stanoveny. Zaboduje Xiaomi 17 s kompaktním tělem a velkou baterií i na českém trhu? Zdroje: Lu Weibing/Weibo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024