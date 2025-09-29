Konec dominance iPhonu? Xiaomi 17 Pro Max běží rychleji, chladněji a šetří energii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Pro Max se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 poráží iPhone 17 Pro Max v herních testech Čínská vlajková loď dosahuje vyšší snímkové frekvence při nižší spotřebě energie Bonus navíc: Xiaomi se při hraní zahřívá méně, rozdíl činí až 4,3 °C Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Souboj nejvýkonnějších telefonů současnosti přináší překvapivého vítěze. Zatímco iPhone 17 Pro Max s procesorem A19 Pro tradičně vévodí syntetickým benchmarkům, v reálných herních testech jej nečekaně předčí Xiaomi 17 Pro Max osazený čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. A to nejen ve výkonu, ale i efektivitě a teplotách. Snapdragon vítězí na všech frontách První test proběhl v náročné hře Wuthering Waves. Xiaomi 17 Pro Max udrželo průměrných 59,1 FPS, zatímco iPhone 17 Pro Max dosáhl 57,8 FPS. To by samo o sobě nebylo tak překvapivé, jenže Xiaomi tohoto výsledku dosáhlo při spotřebě pouhých 4,83 W, kdežto iPhone spotřeboval 5,89 W. Navíc čínský telefon běžel ve vyšším rozlišení než jeho kalifornský protivník. Druhý test ve hře Honkai Impact 3rd dopadl podobně. Při identickém rozlišení drželo Xiaomi průměr 59,6 FPS proti 58,8 FPS u iPhonu. Energetická bilance opět vyšla lépe pro Snapdragon – 5,30 W versus 5,52 W. Rozdíly nejsou dramatické, ale konzistentně ukazují stejným směrem. Chladnější provoz jako třešnička na dortu Kromě vyššího výkonu a lepší efektivity běží Xiaomi 17 Pro Max také výrazně chladněji. V prvním testu dosáhla maximální teplota 39,0 °C, zatímco iPhone se zahřál na 43,3 °C – rozdíl 4,3 stupně je při dlouhodobém hraní znatelný. Ve druhém testu byl rozdíl menší, ale stále ve prospěch Xiaomi: 40,5 °C proti 42,7 °C. Nižší teploty mají praktický dopad – telefon déle udrží maximální výkon bez tepelného škrcení, je příjemnější na držení a teoreticky by měla být i delší životnost baterie. Pro náruživé mobilní hráče jde o podstatnou výhodu. Qualcomm konečně dotáhl Apple Výsledky naznačují, že Snapdragon 8 Elite Gen 5 představuje významný milník. Qualcomm poprvé v historii nejen dohnal, ale v některých aspektech i předčil Apple. Přechod na vlastní jádra Oryon (místo licencovaných ARM designů) se vyplatil – čip nabízí vynikající poměr výkon/spotřeba. Je třeba dodat, že Apple stále vede v jednojádrových testech a některých specifických úlohách. Také optimalizace her pro iOS bývá obecně lepší. Nicméně když výrobce jako Xiaomi dokáže hardware správně vyladit a ochladit, výsledky mluví jasně. Co to znamená pro běžného uživatele? Pro většinu lidí jsou tyto rozdíly prakticky nepostřehnutelné. Mluvíme o rozdílu 1-2 FPS ve hrách, které už tak běží plynule. Zajímavější je trend – Android telefony s nejnovějšími čipy Qualcommu konečně nabízejí srovnatelný, ne-li lepší herní zážitek než iPhony. Důležitější než samotný výkon je fakt, že Xiaomi tohoto výsledku dosahuje efektivněji. Nižší spotřeba znamená delší výdrž při hraní a méně tepla k odvodu. Pro náročné uživatele, kteří na telefonu hrají hodiny denně, může být Xiaomi 17 Pro Max zajímavější volbou než iPhone. Co říkáte na výkon nového Xiaomi 17 Pro (Max)? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Apple iPhone 17 Pro Max Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024