Povedená powerbanka Xiaomi zlevnila na minimum! Pyšní se 165W výkonem a má zabudovaný kabel

Xiaomi 165W Power Bank 10000 je powerbanka s integrovaným USB-C kabelem, 165W výkonem a barevným displejem Aktuálně stojí od 730 Kč – doporučená cena při uvedení byla 1 449 Kč (sleva přes 700 Kč / 50 %) Telefon s rychlým nabíjením dobije za 23 minut, samotnou powerbanku pak nabijete na 75 % za pouhých 15 minut Powerbanky s vysokým výkonem a integrovaným kabelem patří mezi dražší příslušenství. Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated cable) ale aktuálně seženete už od 730 Kč, což je přesně polovina původní doporučené ceny. Tuhle powerbanku jsme měli možnost testovat v reálném provozu a můžeme potvrdit, že jde o velmi povedený kus hardwaru. Aktuální dostupnost a srovnání cen najdete přímo na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte telefon s rychlým nabíjením (ideálně nad 67 W) a chcete jednu věc místo dvou – powerbanku i kabel v jednom.⚠️ Zvažte, pokud plánujete vícedenní výlety bez přístupu k elektřině – kapacita 10 000 mAh vystačí maximálně na 1,5× nabití telefonu.💡 Za 730 Kč dostáváte 165W výkon, integrovaný kabel, barevný displej a 90W vstupní nabíjení – parametry, které jinde stojí dvojnásobek. Proč je tato powerbanka zajímavá Xiaomi 165W Power Bank se od běžných powerbank liší ve dvou věcech. Zaprvé má integrovaný USB-C kabel, který vyčnívá z těla powerbanky a po použití se elegantně schová do speciální přihrádky. Zadruhé nabízí extrémně vysoký výstupní výkon až 165 W – 120 W přes integrovaný kabel a dalších 45 W přes samostatný USB-C port. V praxi to znamená, že telefon s podporou rychlého nabíjení (například Redmi Note 14 Pro+ 5G) dobijete z nuly na 100 % za pouhých 23 minut. U Xiaomi 14 je to 35 minut, u iPhonu 15 Pro pak 56 % za 30 minut. To je rychlost, kterou běžné powerbanky prostě nedokážou nabídnout. Jak jsme powerbanku testovali Powerbanku jsme měli možnost vyzkoušet v reálných podmínkách – konkrétně během několika týdnů intenzivního používání včetně toho, když jsem byl vedoucí na táboře, kde bylo nabíjení telefonu v klidu prakticky nemožné. A právě tady se ukázala hlavní výhoda integrovaného kabelu: nemusíte řešit, který kabel vzít, jestli podporuje dostatečný výkon, nebo kde ho vůbec najít. Prostě sáhnete po powerbance a nabíjíte. Kabel má délku necelých 20 cm, což je optimum – telefon pohodlně držíte v ruce, aniž by se vám kabel pletl. Oceňujeme také fakt, že konec kabelu se zasune do přihrádky a promění se v poutko, za které lze powerbanku nosit. Z dlouhodobého hlediska bychom měli mírnou obavu o odolnost integrovaného kabelu – při nošení v přeplněném batohu spolu s dalšími předměty by se mohl poškodit. Po několika týdnech testování ale žádné problémy nenastaly. Klíčové parametry v praxi Celkový výstupní výkon 165 W se dělí mezi dva porty: integrovaný kabel nabízí až 120 W, samostatný USB-C port pak 45 W. Můžete tak nabíjet dvě zařízení současně – například telefon a tablet, nebo telefon a notebook. Powerbanka podporuje protokoly PD 3.0, PPS, QC 3.5 i proprietární rychlé nabíjení Xiaomi, takže je kompatibilní prakticky se vším. Co nás potěšilo nejvíc, je 90W vstupní nabíjení. Se správným adaptérem nabijete powerbanku na 75 % za pouhých 15 minut. Během pauzy na kafe tak získáte energii na celé jedno dobití telefonu. To je obrovský rozdíl oproti běžným powerbankám, které se nabíjejí hodiny. Příjemným bonusem je barevný displej, který ukazuje stav nabití v procentech a průběh nabíjení/vybíjení. Za běžných okolností zůstává zhasnutý a rozsvítí se po stisku tlačítka. Jediná výtka směřuje k nižšímu jasu – ve venkovním prostředí je displej hůř čitelný. Praktická stránka: rozměry, kapacita, cestování Rozměry 143 × 48 × 36 mm jsou kompaktní, ale ne miniaturní – powerbanka se pohodlně vejde do kapsy batohu nebo bundy. Hmotnost odpovídá velikosti, ale není přehnaná. Výkon 36 Wh znamená, že můžete bez problémů cestovat letadlem (limit pro palubní zavazadla je 100 Wh). Kapacita 10 000 mAh je pro tuto kategorii standardní, ale vzhledem k rozměrům powerbanky byste možná čekali víc. V praxi to znamená, že telefon nabijete maximálně 1,5× (v závislosti na kapacitě baterie vašeho mobilu). Na jednodenní výlety nebo běžné cestování to bohatě stačí, na vícedenní túry bez přístupu k elektřině byste potřebovali model s vyšší kapacitou. Kdy to smysl nedává Pokud váš telefon nepodporuje rychlé nabíjení alespoň nad 67 W, nevyužijete hlavní přednost této powerbanky. iPhone 15 Pro například podporuje maximálně 27 W, takže z 120W výstupu využijete jen zlomek. V takovém případě může být lepší volbou levnější powerbanka s vyšší kapacitou. Stejně tak pokud plánujete vícedenní výlety bez elektřiny, kapacita 10 000 mAh vám pravděpodobně stačit nebude. Pro takové účely doporučujeme powerbanku s alespoň 20 000 mAh – i když za cenu nižšího výkonu a absence integrovaného kabelu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Xiaomi 165W Power Bank 10000 je ideální volba pro majitele telefonů s rychlým nabíjením nad 67 W, kteří ocení praktičnost integrovaného kabelu a bleskové dobití. Za 730 Kč dostáváte powerbanku, která původně stála 1 449 Kč – to je sleva přes 50 %. Kombinace 165W výkonu, 90W vstupního nabíjení a barevného displeje v této cenové hladině nemá konkurenci. Pokud jste uvažovali o upgradu powerbanky, teď je vhodný moment. 