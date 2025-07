Xiaomi nám zřejmě vytře zrak! Chystá fotomobil se stejnou technologií, kterou se nyní pochlubil Huawei

Zatímco Xiaomi 15 Ultra stále patří mezi nejlepší fotomobily současnosti, informace o jeho nástupci již začínají prosakovat na veřejnost. Nejnovější zprávy naznačují zajímavý trend, který by mohl výrazně změnit budoucnost mobilní fotografie – Xiaomi pravděpodobně nahradí dosavadní 1palcový senzor Sony LYT-900 novým snímačem od čínské společnosti SmartSens.

SmartSens – nová hvězda na fotografickém nebi?

Pokud vám jméno SmartSens nic neříká, nejste sami. Tato šanghajská společnost specializující se na výrobu fotografických senzorů se dostala do širšího povědomí teprve nedávno, když její technologie debutovala v nové vlajkové lodi Huawei Pura 80 Ultra. Pro Huawei, který se dlouhodobě potýká s americkými sankcemi, představuje spolupráce s domácím dodavatelem logický krok – pro Xiaomi, které sankcemi omezeno není, by však přechod na SmartSens signalizoval něco jiného.

Podle informací, které na platformě X sdílel indický leaker Kartikey Singh, by Xiaomi mohlo ve svém připravovaném modelu 16 Ultra použít stejný 1palcový senzor SC5A0CS od SmartSens, který najdeme v Huawei Pura 80 Ultra. To by znamenalo výraznou změnu strategie, protože Xiaomi u svých prémiových modelů tradičně sází na japonské senzory Sony.

Proč opouštět Sony?

Xiaomi vždy přistupovalo k výběru fotografických senzorů flexibilně. Kromě Sony senzorů, jako je právě 1palcový LYT-900 v současném modelu Xiaomi 15 Ultra, společnost ve svých telefonech využívá také 200megapixelové snímače Samsung ISOCELL HP9 nebo komponenty od OmniVision. Rozšíření portfolia dodavatelů o SmartSens je proto docela logickým krokem.

Za tímto rozhodnutím může stát několik faktorů. Nový senzor SmartSens může nabízet lepší poměr cena/výkon, vyšší světelnou citlivost nebo jiné technologické výhody. Nelze vyloučit ani strategické rozhodnutí posílit spolupráci s domácími čínskými dodavateli. V kontextu obchodních válek a rostoucího technologického napětí mezi USA a Čínou by to dávalo smysl.

Pro běžné uživatele je však podstatnější otázka, zda tato změna přinese skutečně lepší fotografické výsledky. Xiaomi 15 Ultra se pyšní vynikajícím fotoaparátem s Leica optikou, a pokud nový senzor nedokáže přinést minimálně stejnou kvalitu, fanoušci značky budou oprávněně zklamaní.

Co víme o Xiaomi 16 Ultra

Podle dosavadních úniků by Xiaomi 16 Ultra mělo být představeno začátkem příštího roku. Zatímco aktuální model 15 Ultra běží na čipsetu Snapdragon 8 Elite, jeho nástupce pravděpodobně nabídne očekávanou novou generaci – Snapdragon 8 Elite 2.

Současné Xiaomi 15 Ultra disponuje 6,73palcovým WQHD+ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, až 16 GB RAM a úložištěm s kapacitou až 1 TB. Z hlediska fotoaparátu nabízí sestavu čtyř 50megapixelových senzorů s Leica optikou, včetně hlavního Sony LYT-900 a 200megapixelového periskopického teleobjektivu Samsung ISOCELL HP9.

O dalších specifikacích připravovaného modelu 16 Ultra zatím kolují pouze spekulace. Kromě již zmíněného nového senzoru a procesoru by telefon mohl přinést vylepšení v oblasti baterie, zobrazovacího panelu a celkového designu.

Znamená to něco pro mobilní fotografii?

Vzestup společností jako SmartSens signalizuje zajímavý posun v oblasti mobilní fotografie. Donedávna dominovaly trhu především japonské a korejské společnosti jako Sony a Samsung, čínští výrobci senzorů začínají získávat na významu. To by mohlo přinést nejen větší konkurenci a inovace, ale také potenciálně nižší ceny pro koncové zákazníky.

Zároveň je to další důkaz sílící technologické soběstačnosti Číny. V době, kdy se velké západní technologické společnosti stahují z čínského trhu nebo čelí různým omezením, místní výrobci jako SmartSens pomáhají zajistit, že čínské smartphony mohou fungovat bez závislosti na zahraničních dodavatelích klíčových komponent.

Pro Xiaomi by přechod na SmartSens mohl představovat zajímavou výhodu v podobě lepší kontroly nad dodavatelským řetězcem a potenciálně i nižších nákladů. Zda se tato změna projeví i na koncové ceně vlajkového modelu, však zůstává otázkou – Xiaomi 15 Ultra se v Česku prodává za cenu kolem 35 tisíc korun, a jeho nástupce pravděpodobně nebude levnější.

Fotografické senzory – základ úspěchu

Ačkoliv běžný uživatel o výrobci fotografického senzoru v telefonu často ani nepřemýšlí, jde o klíčovou komponentu, která zásadně ovlivňuje kvalitu výsledných snímků. Větší senzory, jako je právě 1palcový čip v Xiaomi 15 Ultra, zachytí více světla a nabídnou lepší dynamický rozsah, což se projeví zejména při fotografování v horších světelných podmínkách a navíc dodávají fotografiím charakter tradičních fotoaparátů a méně si pomáhají strojovým učením.

Xiaomi v posledních letech výrazně investuje do fotografických schopností svých vlajkových lodí, což dokládá i dlouhodobá spolupráce s legendární německou značkou Leica. Pokud se potvrdí přechod na nový senzor SmartSens, bude zajímavé sledovat, jak se to projeví na výsledné kvalitě snímků a zda dokáže udržet laťku nastavenou současnými modely.

Nová generace senzorů by mohla přinést vylepšení v oblasti rychlosti zpracování, světelné citlivosti nebo schopnosti zachycovat pohyblivé objekty. To vše v kombinaci s pokročilými algoritmy zpracování obrazu a umělou inteligencí dává tušit, že Xiaomi 16 Ultra bude opět aspirovat na titul jednoho z nejlepších fotomobilů na trhu.

Zdroj: Kartikey Singh, Notebookcheck