Xiaomi 16 Ultra prý dosáhne nových výšin v oblasti fotografování. Možná překvapivě vyjde ještě letos

Xiaomi by si pro nás mohlo ještě v tomto roce připravit zajímavé překvapení. Podle čerstvých spekulací by vlajkové Xiaomi 16 Ultra mohlo dorazit na trh podstatně dříve, než jsme byli u předchozích modelů řady Ultra zvyklí. Zatímco Xiaomi 15 Ultra se představilo až v únoru 2025 během veletrhu MWC, jeho nástupce by mohl být odhalen ještě před koncem letošního roku. Neobvyklá strategie by tak telefonu poskytla cenný náskok před konkurencí v podobě modelů jako Vivo X300 Ultra či Samsung Galaxy S26 Ultra.

Oficiální potvrzení od vedení společnosti

Samotný prezident skupiny Xiaomi Lu Weibing nedávno na čínské sociální síti Weibo potvrdil existenci modelu Xiaomi 16 Ultra, což je neobvykle brzké oznámení vzhledem k tomu, že předchůdce je na trhu teprve necelého půl roku. Weibing zároveň potvrdil, že pokračuje spolupráce s německou fotografickou legendou Leica a prohlásil, že novinka dosáhne nových výšin v oblasti mobilní fotografie.

Změna strategie uvádění na trh

Je teoreticky možné, že Xiaomi tentokrát představí celou novou generaci vlajkových telefonů najednou – bavíme se tedy o Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro a Xiaomi 16 Ultra. To je výrazná změna oproti současnému postupu, kdy základní modely přicházejí krátce po uvedení nových čipsetů od Qualcommu a model Ultra s vylepšenými fotoaparáty následuje až o pár měsíců později.

Relativně nedávno jsme vás informovali také o modelu Xiaomi 16 Pro Max, který podle některých zvěstí přinese sekundární displej na zadní straně a ještě větší baterii, než dostane varianta Ultra. Problémem však může být dostupnost, jelikož se spíše předpokládá, že žádný z modelů Pro neopustí Čínu (minimálně tedy oficiální cestou).

Nový senzor fotoaparátu?

Jednou z nejzajímavějších spekulací kolem Xiaomi 16 Ultra je možná změna dodavatele hlavního fotografického senzoru. Zatímco Xiaomi 15 Ultra využívá 1palcový senzor Sony LYT-900, jeho nástupce by mohl přejít na senzor od čínské společnosti SmartSens. Podobný krok již učinil Huawei u svého modelu Pura 80 Ultra.

Nedávno představený SmartSens SC5A5XS je 50Mpx 1palcový snímač vyrobený 28+nm technologií, který se pyšní zvýšenou světelnou citlivostí až o 72 % oproti předchozí generaci. Klíčovou inovací je technologie SuperPixGain HDR s dynamickým rozsahem až 110 dB. Tento krok by mohl naznačovat snahu čínských výrobců telefonů snížit závislost na japonských a korejských dodavatelích.

Masivní baterie a výkonný procesor

Podle dostupných informací by Xiaomi 16 Ultra mělo nabídnout skutečně impozantní baterii s kapacitou kolem 7 500 mAh, což představuje výrazný nárůst oproti předchůdci. O výkon by se měl starat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, který by měl být představen koncem letošního roku.

Co říkáte na možnost dřívějšího uvedení Xiaomi 16 Ultra?

Zdroje: Notebookcheck, Weibo (1, 2)