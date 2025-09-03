Xiaomi 15T (Pro) v kompletním úniku! Víme, co telefony nabídnou a kolik budou stát. Jak se vám líbí? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T a 15T Pro dostaly kompletní únik specifikací a renderů od Rolanda Quandta Oba modely nabídnou 6,83" AMOLED displej a fotoaparáty Leica se zaoblenějším modulem Telefony téměř určitě dorazí i do Česka, oficiální ceny pro náš trh zatím neznáme Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Uznávaný leaker Roland Quandt prostřednictvím článku na serveru WinFuture zveřejnil kompletní specifikace a rendery připravovaných telefonů Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro. Čínský výrobce představí své podzimní vlajkové lodě určené pro západní trhy už velmi brzy a nyní víme téměř vše o jejich výbavě. Oproti předchůdcům dostaly zaoblenější fotomodul a budou k dispozici v černé, stříbrné a bronzové barvě, která bude v případě modelu Pro o něco tmavší. Velký AMOLED displej s rozdílnou obnovovací frekvencí Oba modely dostanou 6,83palcový AMOLED displej s rozlišením 2772 × 1280 pixelů chráněný sklem Corning Gorilla Glass 7i. Jeden z rozdílů mezi modely najdeme v obnovovací frekvenci – zatímco 15T Pro zvládne až 144 Hz, základní 15T nabídne maximálně 120 Hz. Panel dosahuje špičkového jasu až 3200 nitů na čtvrtině plochy a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. Xiaomi vsadilo na úzké rámečky kolem displeje, které se však mírně liší mezi oběma modely kvůli rozdílným materiálům konstrukce. Model 15T má využívat plastový rám, zatímco 15T Pro obdrží kovový, který bude působit prémiovějším dojmem. MediaTek procesory a jednotná paměťová výbava Pod kapotou tradičně najdeme výrazný rozdíl mezi oběma modely. Xiaomi 15T vsadí na MediaTek Dimensity 8400 Ultra s maximální frekvencí 3,25 GHz, zatímco model Pro nabídne špičkový Dimensity 9400+ taktovaný až na 3,73 GHz. Oba telefony každopádně nabídnou 12 GB operační paměti a na výběr bude ze dvou kapacit úložiště – 256 nebo 512 GB. Fotoaparáty Leica s rozdílnou výbavou Systém fotoaparátů vyladěný ve spolupráci s Leicou patří k hlavním lákadlům obou modelů, ale jejich výbava se výrazně liší. Model 15T Pro disponuje hlavním 50Mpx snímačem Light Fusion 900 s clonou f/1,62 a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje ho 50Mpx teleobjektiv s 5násobným zoomem založený na čipu Samsung JN5 (také s OIS) a 12Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát. Xiaomi 15T Pro fotoaparáty Základní model 15T používá 50Mpx snímač Light Fusion 800 s clonou f/1,7 a optickou stabilizací. Místo pětinásobného zoomu dostaneme pouze 2x teleobjektiv s 50 Mpx, který navíc postrádá optickou stabilizaci. Ultra širokoúhlý 12Mpx fotoaparát zůstává stejný u obou modelů, stejně jako 32Mpx přední kamera. Velká baterie s rychlým nabíjením Oba telefony jsou vybaveny baterií s kapacitou 5 500 mAh, ale liší se rychlostí nabíjení. Model 15T Pro podporuje 90W rychlé nabíjení, zatímco základní verze zvládne maximálně 67 W. Xiaomi ani tentokrát nedodá nabíječku v balení, takže si ji budete muset pořídit samostatně. Skvělé POCO F7 teď nestojí ani 10 tisíc! Má obří baterii, rychlé nabíjení a parádní výkon Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Telefony získaly certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě a prachu a podporují kombinaci fyzické NanoSIM a eSIM. Hmotnost činí 194 gramů u modelu 15T a 210 gramů u verze Pro, která je také o půl milimetru silnější (8 mm oproti 7,5 mm). Dostupnost a očekávané ceny Podle uniklých informací začne evropská cena na 649 eurech (15 900 Kč v přepočtu) za Xiaomi 15T a 799 eurech (19 600 Kč v přepočtu) za model Pro. Telefony budou dostupné v černé, stříbrné a bronzové barvě, přičemž u modelu Pro bude bronzový odstín o něco tmavší než u základní verze. Dobrou zprávou pro tuzemské zákazníky je, že telefony téměř určitě dorazí i na náš trh. Oficiální ceny pro Českou republiku však zatím neznáme a budeme si na ně muset počkat až do oficiálního představení. Těšíte se na nové modely Xiaomi 15T? Zdroj: WinFuture O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon únik Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024