Skvělé POCO F7 teď nestojí ani 10 tisíc! Má obří baterii, rychlé nabíjení a parádní výkon

POCO F7 kleslo pod magickou hranici 10 tisíc korun na Alze Za 9 890 Kč dostanete Snapdragon 8s Gen 4 a obří 6 500mAh baterii Telefon zaujme 90W nabíjením a 12GB RAM v základní verzi Publikováno: 1.9.2025 10:00 Pokud hledáte výkonný telefon za rozumnou cenu, máme pro vás skvělou zprávu. POCO F7, které jsme nedávno testovali v redakci, se nyní na Alze prodává za pouhých 9 890 Kč s kódem ALZADNY10. To je pokles o více než 2 tisíce korun z původní ceny 11 999 Kč, za kterou byl telefon uveden. Za tuto částku dostanete výbavu, která by ještě před rokem patřila výhradně dražším telefonům. Výkon, který překvapí i náročné hráče Srdcem telefonu je Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 s maximálním taktem 3,21 GHz. Při našem testování jsme v benchmarku AnTuTu naměřili 1 829 171 bodů, což je na telefon pod 10 tisíc vynikající výsledek. V praxi to znamená, že si bez problémů zahrajete i náročné hry jako Diablo Immortal na nejvyšším grafickém nastavení v 60 FPS. Po zhruba 15 minutách hraní sice ucítíte zvýšenou teplotu, ale telefon se nepřehřívá a výkon zůstává stabilní. Podíl na tom má i chlazení IceLoop 3D s plochou 6 000 mm², které efektivně odvádí teplo z procesoru. Díky tomu si můžete užívat dlouhé herní session bez výraznějších poklesů výkonu. Baterie, která vás nezklame ani po celodenním používání POCO F7 disponuje masivní 6 500mAh baterií, což je dokonce více než u dražších modelů Pro (6 000 mAh) a Ultra (5 300 mAh). V kombinaci s 90W rychlým nabíjením získáte telefon, který vydrží celý den intenzivního používání a za půl hodiny ho nabijete na 80 %. Nechybí ani 22,5W reverzní nabíjení pro dobití sluchátek nebo telefonu kamaráda. Displej ideální pro hraní i multimédia Velký 6,83″ AMOLED displej s rozlišením 2772 × 1280 pixelů nabízí 120Hz obnovovací frekvenci a jas až 3 200 nitů ve špičce. Při našem testování jsme ocenili výbornou čitelnost i na přímém srpnovém slunci. Telefon navíc disponuje certifikací TÜV Rheinland pro ochranu očí a technologií Wet Touch 2.0 pro ovládání mokrými prsty. Premium zpracování s odolností IP68 POCO F7 překvapí kvalitou zpracování – kovový rám a skleněná záda mu dodávají prémiový vzhled i pocit v ruce. Design je sice odvážný (zejména u stříbrné verze s průhlednou horní částí), ale v reálu působí lépe než na obrázcích. Potěší také certifikace IP68, která zaručuje odolnost proti prachu a vodě včetně ponoření do 1,5 metru na 30 minut. Pro koho je POCO F7 ideální volbou? Telefon ocení především mobilní hráči a náročnější uživatelé, kteří chtějí vysoký výkon bez placení prémiové ceny. S 12GB RAM a 512GB úložištěm v základní verzi nemusíte připlácet za vyšší konfigurace. Jediným kompromisem jsou fotoaparáty – 50Mpx hlavní snímač s menším senzorem (1/1,95″) a optickou stabilizací pořídí slušné snímky, ale na úroveň fotomobilů jako Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ nedosáhne. Za aktuální cenu 9 890 Kč představuje POCO F7 jednu z nejlepších koupí v kategorii výkonných telefonů. Kombinace špičkového procesoru, obří baterie s rychlým nabíjením a kvalitního AMOLED displeje z něj dělá jasnou volbu pro každého, kdo preferuje výkon před kvalitou fotoaparátů.