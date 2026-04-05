Nejlepší mobil do 14 tisíc? Xiaomi 15T Pro zase zlevnilo, má 5x periskopický teleobjektiv, Leica optiku a šílený výkon

Xiaomi 15T Pro s Dimensity 9400+, Leica optikou s 5× optickým zoomem a 5 500mAh baterií za super cenu Původně 20 990 Kč, na Heurece teď od 13 990 Kč ve variantě 12/512 GB — sleva přes 33 % V naší recenzi dostal 92 % — „aktuálně nejvýhodnější Android vůbec"

Jakub Kárník Publikováno: 5.4.2026

Telefon, který v naší recenzi dostal 92 % a přívlastek „nejvýhodnější Android", teď stojí ještě méně. Xiaomi 15T Pro 12/512 GB se na Heurece prodává od 13 990 Kč — bez tarifu, na T-Mobile e-shopu. Původní cena byla 20 990 Kč, pak klesla pod 15 tisíc a teď je za 14. Loni na Vánoce se sice chvilku dalo sehnat i za 12, ale to bylo jen pár kusů. I za současnou cenu je to velmi výhodný mobil. Proč za 14 tisíc nemá konkurenci S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vlajkový výkon, prémiový fotoaparát s 5× zoomem a dvoudenní výdrž — a nechcete za to dát přes dvacet tisíc.⚠️ Zvažte, že softwarová podpora je 4 roky (konkurence nabízí 6–7), HyperOS má své mouchy a nabíječka v balení chybí.💡 Za 13 990 Kč dostanete Dimensity 9400+, 512GB úložiště, trojitou Leica optiku a 90W nabíjení. Proč za 14 tisíc nemá konkurenci Čipset MediaTek Dimensity 9400+ vyrobený 3nm procesem je výkonově na úrovni Snapdragonu 8 Elite — v benchmarcích dosahuje přes 2,6 milionu bodů v AnTuTu. Displej 6,83″ AMOLED se 144 Hz a jasem 3 200 nitů patří mezi nejjasnější panely na trhu. Baterie 5 500 mAh v kombinaci s efektivním čipem vydrží 8–9 hodin aktivního displeje — pohodlně dva dny bez nabíjení. A pak je tu fotoaparát. Trojitá sestava Leica zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširoký a hlavně 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Ten v ceně pod 15 tisíc nemá téměř nikdo. Digitální zoom je použitelný až do 15–20×, Leica styly Authentic a Vibrant dodávají fotkám charakter bez přehnaného zpracování. Video zvládá 4K/60fps s HDR10+ a stabilizací. S čím počítat Softwarová podpora 4 roky aktualizací + 6 let bezpečnostních záplat je slušná, ale Samsung nabízí 6 a Google 7 let. HyperOS má po prvním spuštění pár zbytečných aplikací — většinu jde odinstalovat, v EU verzi nejsou systémové reklamy.

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…