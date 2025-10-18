Xiaomi 15T Pro recenze: Aktuálně nejvýhodnější Android vůbec! Hlavní stránka Recenze Recenze telefonů Xiaomi 15T Pro nabízí výjimečný poměr cena/výkon s brutálním MediaTek Dimensity 9400+ čipsetem Periskopický 5× teleobjektiv s Leica optikou nemá v této cenové kategorii konkurenci V zaváděcí akci je od 15 499 Kč – o 3500 Kč levněji než běžná cena Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Série T od Xiaomi má dlouhou historii jako cenově dostupnější alternativa k vlajkovým lodím. Obvykle to znamenalo pár kompromisů, ale pořád slušný balík funkcí za rozumné peníze. Letošní Xiaomi 15T Pro ale posunulo laťku výš, než jsem čekal. Po třech týdnech intenzivního testování můžu říct, že tahle „levnější vlajková loď“ dá zabrat i telefonům za dvojnásobnou cenu. A to doslova – některé věci zvládá líp než prémiová konkurence. Jenže není všechno růžové. Xiaomi zvolilo divné načasování uvedení (série 17 je za rohem), software má své mouchy a delší podpora chybí. Otázka zní: převáží pozitiva? Pojďme se na to podívat. Obsah balení: nabíječka chybí, zbytek je solidní Design: solidní evoluce! Displej: jeden z nejjasnějších panelů na trhu Výkon: Dimensity 9400+ je bestie Software: HyperOS 2.2 Fotoaparáty: hvězda jménem teleobjektiv Video: až 8K při 30 fps Baterie: nový šampion ve výdrži Audio a haptika Speciální funkce: offline komunikace Cena a dostupnost Závěr: Skvělý telefon a hlavně výhodný telefon Obsah balení: nabíječka chybí, zbytek je solidní Xiaomi se přidalo k ekologickému trendu a nabíječku v balení nenajdete. Škoda, protože telefon podporuje 90W rychlé nabíjení a abyste toho využili naplno, musíte si koupit proprietární Xiaomi adaptér. Běžné 65W nabíječky fungují, ale nedosáhnete maximální rychlosti, třeba moje 100W AlzaPower umí telefon dobíjet pouze 15 watty, jelikož nepodporuje proprietální protokol. V krabici je tedy pouze USB-C/USB-A kabel, sponka na SIM, předinstalovaná ochranná fólie na displeji a silikonový kryt. Ten je poměrně tlustý a slušně chrání, ale na dotyk dost kluzký a láká mastnotu. Osobně bych sáhl po kvalitnějším pouzdru třetí strany. Design: solidní evoluce! Fotomodul na zádech prošel výraznou změnou. Pryč je výrazný čtvercový ostrov, namísto toho máte zaoblený modul ze slitiny hliníku v barvě těla telefonu. Vypadá to čistě, moderně a co je podstatné – nijak extrémně nevyčnívá. Telefon se na stole příliš nekýve. Rám je vyrobený z 6M13 hliníkové slitiny s příměsí magnézia, křemíku, mědi a dalších prvků. Výsledek? Pevný, příjemně chladivý na dotek a překvapivě odolný proti poškrábání. Záda jsou z vláknového skla s matným povrchem, který otisky nechytá tak brutálně jako lesklé sklo. V ruce telefon sedí dobře, i když s 210 gramy a rozměry 162,7 × 77,9 × 7,96 mm není zrovna peříčko. Tlačítka na pravé straně mají příjemný mechanický chod s dobrým odporem. Certifikace IP68 znamená odolnost proti prachu a ponořením do 3 metrů vody po dobu 30 minut. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Testovaná Mocha Gold verze působí luxusně, bronzový odstín je něco mezi zlatou a hnědou. Není to křiklavé, spíš elegantní. Pokud chcete ale přece něco konzervativnějšího, je tu černá nebo šedá. Displej: jeden z nejjasnějších panelů na trhu Displej je 6,83palcový AMOLED panel s frekvencí 144 Hz a rozlišením 2772 × 1280 pixelů (477 ppi). To jsou čísla, která vypadají dobře na papíře, ale jak to funguje v praxi? Úžasně. Maximální jas dosahuje skutečných 3200 nitů. To znamená, že na přímém slunci je displej čitelný bez sebemenších problémů. Vlastně patří mezi subjektivně nejjasnější panely, které jsem kdy testoval. Oproti Pixelu 10 Pro XL či iPhonu 17 Pro Max jsem necítil žádný rozdíl, někdy bylo Xiaomi dokonce svítivější. Frekvence 144 Hz zajišťuje naprosto plynulé scrollování a animace. Je to však znatelný rozdíl oproti 120Hz panelům? Ani ne. LTPO technologie dynamicky upravuje frekvenci podle obsahu – od 1 Hz při statickém obrázku až po 144 Hz při hraní. Barevné podání je přesné, kontrast nekonečný (jak u OLED očekáváte) a HDR obsah vypadá skvěle. Automatická regulace jasu funguje spolehlivě a oceňuji také minimální jas, kdy displej téměř až zhasne. Mám to takhle rád při čtení v posteli před spánkem, zbytečně to neoslňuje místnost. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Pod displejem se skrývá optická čtečka otisků prstů. Není to ultrazvuková jako u top vlajek, ale funguje rychle a přesně. Je to však dle mého názoru poněkud zvláštní rozhodnutí, když levnější stájové POCO F7 Pro dostalo ultrazvuk. Občas se netrefíte přesně do senzoru (je poměrně malý), ale po pár dnech už to děláte automaticky. Alternativou je odemykání obličejem přes přední kameru – rychlé, ale ne úplně bezpečné jako u iPhonů nebo Pixelů. Ochrana displeje je Gorilla Glass 7i, což je solidní volba, i když ne tak prémiová jako Victus 2 u dražších modelů, proto doporučuju nechat nainstalovanou fólii z výroby, případně ji vyměnit za kvalitní sklo. Výkon: Dimensity 9400+ je bestie Tady musím hned na začátku říct: MediaTek Dimensity 9400+ je brutálně výkonný čip. V benchmarku AnTuTu dosáhl telefon skóre 2,6 až 2,8 milionu bodů, což ho staví na úroveň Snapdragonu 8 Elite. V některých testech ho dokonce poráží. V Geekbench 6 jsem naměřil jednojádrové skóre 2630 bodů a vícejádrové 7998 bodů. To je sice o něco méně než Snapdragon 8 Elite v Xiaomi 15, ale v reálném používání rozdíl prakticky nepoznáte. Aplikace se otevírají bleskově, multitasking je plynulý a ani náročné hry telefonu nedělají problémy. Grafický výkon je taky skvělý. Genshin Impact, Diablo Immortal, PUBG Mobile – všechno běží na vysokých detailech s vysokými fps. Při delším hraní se telefon zahřeje na povrchu někam k 42 °C, což není ideální, ale telefon zůstává použitelný a výkon výrazně neklesá. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Chlazení obstarává systém Xiaomi 3D IceLoop, který odděluje páru a kapalinu pro efektivnější odvod tepla. Funguje to dobře – při běžném používání (sociální sítě, YouTube, focení) telefon zůstává příjemně chladný a ani při 30minutovém natáčení 4K/60fps videa se nezvýšil nad 38 °C. K dispozici je 12 GB RAM typu LPDDR5X a na výběr máte varianty s 256GB, 512GB nebo 1TB úložištěm. Vše používá rychlé UFS 4.1, takže kopírování velkých souborů nebo instalace her zabere minimum času. Software: HyperOS 2.2 Xiaomi 15T Pro startuje už z výroby s Androidem 15 a nadstavbou HyperOS 2.2. To je částečně pozitivum – konkurence často uvádí telefony ještě s Androidem 14, avšak bych si představoval, že pokud výrobce na stejné prezentaci ukáže HyperOS 3, bude zde právě nová verze, která přináší spoustu nových funkcí. Bohužel, budeme si muset počkat. Po prvním spuštění vás čeká pár předinstalovaných aplikací, které byste mohli považovat za bloatware. Většinu jde naštěstí odinstalovat nebo aspoň zakázat. V EU verzi navíc nejsou systémové reklamy. Personalizace je rozsáhlá – můžete si upravit téměř vše od ikon přes animace až po Always-On displej. AI funkce zahrnují AI asistenta pro psaní, úpravy fotek v galerii, překladač s real-time režimem a tlumočníka. Fungují slušně, ale nejsou tak pokročilé jako u Google Pixelů nebo Samsungů. Pro tuzemské uživatele je však zásadní informace ta, že fungují i v češtině, což se u zmiňované konkurence říct nedá. Softwarová podpora činí 4 roky velkých aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. To není špatné, ale Samsung nabízí 6 let u A-série a Google dokonce 7 let u Pixelů. Fotoaparáty: hvězda jménem teleobjektiv Tady Xiaomi 15T Pro skutečně exceluje. Fotosystém s Leica partnerstvím nabízí 50Mpx hlavní senzor Light Fusion 900 (f/1.62, OIS), 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem (f/3.0) a 12Mpx ultraširoký objektiv (f/2.2, 120° úhel). Hlavní fotoaparát podává vynikající výkony za všech světelných podmínek. Snímky mají přirozené barvy, dobrý dynamický rozsah a spoustu detailů. Leica Vibrant režim produkuje živé, ale ne přehnané barvy – konečně to vypadá realisticky, ne jako umělý Instagram filtr. Pokud chcete ještě přirozenější look, přepnete do Leica Authentic. Ten mám osobně raději a používal jsem ho například i na Xiaomi 15 Ultra, kde však v kombinaci s větším senzorem funguje ještě lépe. Noční režim je skvělý. I ve velmi slabém osvětlení dokáže telefon vytáhnout obrovské množství světla a detailů, aniž by fotky působily uměle nebo zašuměle. Vyvážení bílé je přesné a fotky vypadají přirozeně, ne namodrale nebo nažloutle. Ale skutečnou hvězdou je 5× periskopický teleobjektiv. V této cenové kategorii nemá konkurenci. Kvalita snímků je vynikající, barvy konzistentní s hlavním senzorem a díky 50Mpx rozlišení můžete digitálně zoomovat až na 15-20× s velmi použitelnými výsledky. To oceníte třeba na koncertech nebo sportovních akcích. Ultraširoký objektiv je nejslabší článek. S 12 Mpx zaostává za hlavním snímačem a teleobjektivem, hlavně v noci kde se rychle objevuje šum a detaily mizí. Ve dne je ale použitelný a korekce zkřivení funguje slušně. Portrétní režim konečně dává smysl. Můžete přepínat mezi 1×, 2× a 5× zoomem a telefon přirozeně rozostří pozadí. Detekce okrajů funguje spolehlivě, i když občas zaváhá u vlasů nebo složitějších objektů. Přední 32Mpx kamera je taky solidní. Snímky mají dostatek detailů, barvy jsou přirozené a i v horším světle podává slušné výsledky. Autofocus je rychlý a přesný. Video: až 8K při 30 fps Xiaomi 15T Pro zvládá natáčet až v 8K rozlišení při 30 fps, reálně budete ale používat spíš 4K při 60 fps s HDR10+, které vypadá skvěle. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Stabilizace funguje dobře, barvy jsou konzistentní a autofocus rychlý. Při natáčení ve 4K/60fps s HDR se telefon mírně zahřívá, ale nikdy se mi nestalo, že by se aplikace fotoaparátu vypnula kvůli přehřátí, což se mi párkrát stalo u Ultry. Můžete natáčet i ve 4K při 120 fps pro slow-motion efekty, což je fajn bonus. Podpora LOG formátu s LUT ocení tvůrci obsahu, kteří chtějí větší kontrolu při postprodukci. Je však třeba dodat, že LOG formát neobsahuje tolik informací jako třeba u iPhonů, výsledný soubor je sice menší než u jablíčka, ale v postprodukci jste o to více omezení. To je škoda. Baterie: nový šampion ve výdrži Tady Xiaomi 15T Pro naprosto dominuje. Baterie s kapacitou 5500 mAh v kombinaci s efektivním 3nm Dimensity 9400+ čipem produkuje výsledky, které jsou prostě brutální. Při běžném používání dosáhl telefon okolo 8-9 hodin zapnutého displeje, což je jedna z nejvyšších hodnot mezi telefony, které jsem za poslední roky testoval. KOUPIT XIAOMI 15T PRO To znamená pohodlně dva dny výdrže i při intenzivnějším používání. Nabíjení je rychlé – 90W kabelové (pokud máte Xiaomi adaptér) a 50W bezdrátové (opět s proprietární nabíječkou). Z 15 % na 100 % se telefon dobije za přibližně 40 minut kabelem. S běžnou 65W nabíječkou to trvá o něco déle, ale pořád je to rychlé. Xiaomi slibuje, že baterie si po 1600 cyklech zachová minimálně 80 % původní kapacity, což je solidní záruka dlouhé životnosti. Audio a haptika Stereo reproduktory hrají čistě a hlasitost je dostatečná. Nejsou to nejlepší reproduktory co jsem slyšel, ale na sledování videí nebo poslech podcastů to stačí. Maximální hlasitost by mohla být o něco vyšší a v basech to trochu postrádá drajv, je to takový průměr své třídy. Haptická odezva je solidní, pevná a přesná. Není to úplně na úrovni Pixelů nebo OnePlus, ale je to výrazně lepší než u většiny telefonů v této cenové kategorii. Systém s haptikou pracuje dobře – cítíte ji při scrollování, psaní, přepínání přepínačů…prostě téměř všude. Speciální funkce: offline komunikace Unikátní funkce, kterou asi většina z vás nikdy nepoužije, ale je fajn vědět, že tu je: Xiaomi Offline Communication. Umožňuje přímé hlasové hovory mezi telefony bez mobilního signálu či Wi-Fi. Dosah je až 1,9 km na otevřeném prostranství. V praxi to znamená, že když jdete na túru do hor a ztratíte signál, můžete s kamarádem (který má taky Xiaomi s touto funkcí) dál komunikovat. Využití je limitované, ale v krizových situacích nebo při outdoorových aktivitách to může zachránit situaci. Navíc to přijde až s HyperOS 3, který (jak jsem zmínil výše) v telefonu ještě v době testování nebyl. Cena a dostupnost Xiaomi 15T Pro se v Česku prodává ve třech variantách: 12/256 GB – 18 999 Kč (v akci 15 499 Kč) 12/512 GB – 20 999 Kč (v akci 17 499 Kč) 12/1TB – 23 499 Kč (v akci 19 999 Kč) Zaváděcí sleva 3500 Kč platí do 19. října 2025. K tomu dostanete jako dárek Xiaomi Smart Band 10 a můžete využít výkupní bonus až 3000 Kč za starý telefon. To dělá cenu ještě atraktivnější. Za tu akční cenu (15 499 Kč za základní verzi) je to naprosto skvělý deal. Závěr: Skvělý telefon a hlavně výhodný telefon Xiaomi 15T Pro je telefon, který mě mile překvapil. Očekával jsem solidní vlajku s pár kompromisy, ale dostal jsem zařízení, které v mnoha ohledech předčí i dražší telefony. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Výkon je brutální – Dimensity 9400+ utáhne všechno co na něj hodíte a v benchmarcích soupeří se Snapdragonem 8 Elite. Displej patří mezi nejjasnější na trhu a baterie vydrží i dva dny. A 5× teleobjektiv je v této ceně unikát s vynikající kvalitou. Na druhou stranu tu máme pár slabin. Software support jen 4 roky je zklamání, HyperOS má své mouchy a ultraširoký objektiv zaostává za zbytkem. Komu bych Xiaomi 15T Pro doporučil? Lidem, kteří chtějí téměř vlajkový zážitek bez prémiové ceny. Pokud fotíte hodně a oceníte teleobjektiv, potřebujete dlouhou výdrž a nechcete utrácet 30+ tisíc za top model, je to skvělá volba. V akční ceně 15 499 Kč nemá konkurenci. Klady Parádní vzhled, zvlášť v Mocha Gold edici Špičkový AMOLED displej s brutálním jasem Vynikající Leica fotoaparáty 5x teleobjektiv je za danou cenu unikát Solidní výdrž baterie Excelentní výkon AI funkce v češtině Zápory ultraširoký objektiv zaostává za zbývající sestavou startuje s HyperOS 2.2 místo HyperOS 3 Hodnocení redakce: 92 % Co říkáte na Xiaomi 15T Pro? Za poskytnutí telefonu děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotomobil Leica Mediatek Dimensity 9400 Xiaomi Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.